ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του – «Fake news» (video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε για ακόμη μια φορά πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες οι οποίες «οργίασαν» τα προηγούμενα 24ωρα στα social media.

«Δεν το είχα δει αυτό», είπε χθες (2/9) ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο μεγιστάνας μίλησε για νιοστή φορά περί «ψευδών ειδήσεων», ενώ διαλαλεί συχνά πόσο ατσάλινη είναι η υγεία του.

Τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε το γηραιότερο πρόσωπο που εξελέγη ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος θύμισε χθες πως παραχώρησε συνεντεύξεις Τύπου στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, συμπληρώνοντας πως παρόλα αυτά κάποιοι υπέθεσαν επειδή δεν εμφανίστηκε για δυο μέρες ότι «κάτι πάει λάθος μ’ αυτόν». Μολαταύτα, είπε, «ήμουν πολύ ενεργός το Σαββατοκύριακο».

Στην πραγματικότητα, αφού προέδρευσε σε μακρά συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφανίστηκε σε καμιά δημόσια εκδήλωση παρά χθες στο Οβάλ Γραφείο. Θεάθηκε πάντως να παίζει γκολφ το Σαββατοκύριακο.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωνε πως τα ορατά αιματώματα και αποχρωματισμός στο δεξί χέρι του Τραμπ οφείλονται «στις συχνές χειραψίες» και στην ασπιρίνη που παίρνει στο πλαίσιο της συνηθισμένης καρδιαγγειακής θεραπείας του. Ανέφερε επίσης ότι έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση.

Ο γιατρός του προέδρου διαβεβαιώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας.

Η υγεία των αμερικανών προέδρων είναι γενικά συνηθισμένο θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ, όμως η εκλογή του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020 και του 2024 αντίστοιχα έδωσε νέα διάσταση στο ζήτημα, καθώς κι οι δυο τους ήταν σχεδόν ογδοντάρηδες. Ο Τραμπ άλλωστε κατηγορούσε για καιρό το περιβάλλον του προκατόχου του πως έκρυβε τα προβλήματα υγείας του Μπάιντεν, αναφερόμενος ασταμάτητα στην επιδείνωση των γνωσιακών λειτουργιών του.

Μετά το καταστροφικό γι’ αυτόν ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, ο δημοκρατικός πρώην αρχηγός του κράτους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούρσα, να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του.

