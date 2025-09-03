Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας, την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα ήχησαν συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών λόγω προειδοποιήσεων για επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Ο Τιμούρ Τκάτσενκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους μέσω της εφαρμογής Telegram να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να δοθεί το πράσινο φως.

«Η αεράμυνα λειτουργεί στο Κίεβο! Μείνετε στα καταφύγια μέχρι να δοθεί το σύνθημα» τόνισε.

