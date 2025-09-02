Η ICE αποκτά πρόσβαση σε ισραηλινό spyware που μπορεί να χακάρει τηλέφωνα και κρυπτογραφημένες εφαρμογές

Τα στελέχη της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) θα έχουν πρόσβαση σε ένα από τα πιο εξελιγμένα εργαλεία hacking στον κόσμο, μετά από απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει με μια σύμβαση με την Paragon Solutions, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στο Ισραήλ και κατασκευάζει spyware που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου – συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφημένων εφαρμογών.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σύναψε για πρώτη φορά σύμβαση με την Paragon, η οποία τώρα ανήκει σε αμερικανική εταιρεία, στα τέλη του 2024 , υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Ωστόσο, η σύμβαση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανεστάλη εν αναμονή ελέγχου συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρεί μια εκτελεστική εντολή που περιορίζει τη χρήση spyware από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ανέφερε τότε το Wired.

Αυτή η παύση έχει πλέον αρθεί, σύμφωνα με τα έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων , τα οποία αναφέρουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ως τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα πιο ισχυρά stealth κυβερνο-όπλα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ – το οποίο κατασκευάστηκε εκτός ΗΠΑ – βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί από ομάδες πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη δίκη.

Όταν αναπτυχθεί με επιτυχία εναντίον ενός στόχου, το λογισμικό hacking – που ονομάζεται Graphite – μπορεί να χακάρει οποιοδήποτε τηλέφωνο. Ουσιαστικά, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, ο χρήστης – στην προκειμένη περίπτωση, η ICE – μπορεί όχι μόνο να παρακολουθεί την τοποθεσία ενός ατόμου, να διαβάζει τα μηνύματά του, να βλέπει τις φωτογραφίες του, αλλά μπορεί επίσης να ανοίγει και να διαβάζει πληροφορίες που φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, όπως το WhatsApp ή το Signal. Το spyware όπως το Graphite μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ακρόασης, μέσω του χειρισμού της συσκευής εγγραφής του τηλεφώνου.

Ένα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδίωκε να δημιουργήσει ορισμένoυς περιορισμούς γύρω από τη χρήση spyware από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα κάνουν επιχειρησιακή χρήση εμπορικού spyware που ενέχει σημαντικούς κινδύνους αντικατασκοπείας ή ασφάλειας για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή σημαντικούς κινδύνους ακατάλληλης χρήσης από ξένη κυβέρνηση ή ξένο πρόσωπο». Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε επίσης το εξαιρετικό βήμα να θέσει έναν από τους ανταγωνιστές κατασκευαστές spyware της Paragon, τον Όμιλο NSO, σε μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου , λέγοντας ότι η εταιρεία είχε εν γνώσει της δώσει σε ξένες κυβερνήσεις τη δυνατότητα να «στοχεύουν κακόβουλα» τα τηλέφωνα αντιφρονούντων, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων.

Η Paragon έχει επιδιώξει να διαφοροποιηθεί από τον Όμιλο NSO. Έχει δηλώσει ότι, σε αντίθεση με την NSO – η οποία στο παρελθόν πουλούσε το κατασκοπευτικό της λογισμικό στη Σαουδική Αραβία και σε άλλα καθεστώτα – συνεργάζεται μόνο με δημοκρατίες. Έχει επίσης δηλώσει ότι έχει πολιτική μη ανοχής και θα αποκλείσει κυβερνητικούς πελάτες που χρησιμοποιούν το κατασκοπευτικό λογισμικό για να στοχεύσουν μέλη της κοινωνίας των πολιτών, όπως δημοσιογράφους. Η Paragon αρνείται να αποκαλύψει ποιοι είναι οι πελάτες της και έχει δηλώσει ότι δεν έχει εικόνα για το πώς οι πελάτες της χρησιμοποιούν την τεχνολογία εναντίον στόχων.

Κατασκευαστές λογισμικού κατασκοπείας όπως η Paragon και η NSO έχουν δηλώσει ότι τα προϊόντα τους προορίζονται για την πρόληψη εγκλημάτων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Ωστόσο, το λογισμικό και των δύο εταιρειών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να στοχεύσει αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που έχουν θεωρηθεί εχθροί της κυβέρνησης.

Ο John Scott-Railton, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως σε περιπτώσεις κατάχρησης λογισμικού κατασκοπείας όπως το Graphite από κυβερνήσεις, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τέτοια εργαλεία «σχεδιάστηκαν για δικτατορίες, όχι για δημοκρατίες που βασίζονται στην ελευθερία και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων».

«Η επεμβατική, μυστική δύναμη hacking διαφθείρει. Γι’ αυτό υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός σκανδάλων spyware στις δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένου του Graphite της Paragon», είπε, αναφερόμενος σε μια διαμάχη στην Ιταλία που ξέσπασε πέρυσι.

Η Paragon διέκοψε τους δεσμούς της με την Ιταλία αφότου αποκαλύφθηκε ότι 90 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και μελών της κοινωνίας των πολιτών, σε περισσότερες από 20 χώρες, είχαν γίνει στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού. Μεταξύ των ατόμων που έγιναν στόχος της ιταλικής κυβέρνησης ήταν ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν ασκήσει κριτική στις σχέσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη. Στοχοποιήθηκαν επίσης αρκετοί δημοσιογράφοι, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποιος διέταξε αυτές τις επιθέσεις hacking.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει στο παρελθόν αντισταθεί στη χρήση τεχνολογίας spyware που κατασκευάζεται εκτός ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών ότι οποιαδήποτε εταιρεία που πωλεί τεχνολογία σε πολλαπλές κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο αποτελεί πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια.

«Εφόσον η ίδια μισθοφορική τεχνολογία κατασκοπείας πηγαίνει σε πολλές κυβερνήσεις, υπάρχει ένας ενσωματωμένος κίνδυνος αντικατασκοπείας. Δεδομένου ότι όλες αυτές γνωρίζουν πλέον ποια μυστική τεχνολογία επιτήρησης χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και θα έχουν ειδικές γνώσεις για το πώς να την ανιχνεύσουν και να παρακολουθήσουν τι κάνουν οι ΗΠΑ με αυτήν», δήλωσε ο Scott-Railton. «Εκτός από την ακύρωση όλων των ξένων συμβάσεων από την Paragon, δεν είμαι σίγουρος πώς θα εξαλειφθεί αυτό».

