Ανατριχιαστική ανάρτηση Μασκ για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

«Ο θάνατος της Ελλάδας», είναι το σχόλιο του Έλον Μασκ στο Χ, στην είδηση ότι η χώρα μας κλείνει περισσότερα από 700 σχολεία λόγω δημογραφικής κρίσης.

Είναι η πολλοστή φορά που ο μεγιστάνας σχολιάζει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την γήρανση και τη σταδιακή εξάλειψη του πληθυσμού.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1. Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν, αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά.

Ο Μασκ μάλιστα, έχει πολλές φορές προτρέψει τους χρήστες του Χ, να κάνουν περισσότερα μωρά, καθώς θεωρεί πως το δημογραφικό είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

