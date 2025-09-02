Ανατριχιαστική ανάρτηση Μασκ για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Ο θάνατος της Ελλάδας», είναι το σχόλιο του Έλον Μασκ στο Χ, στην είδηση ότι η χώρα μας κλείνει περισσότερα από 700 σχολεία λόγω δημογραφικής κρίσης.
Είναι η πολλοστή φορά που ο μεγιστάνας σχολιάζει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την γήρανση και τη σταδιακή εξάλειψη του πληθυσμού.
Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1. Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν, αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά.
Ο Μασκ μάλιστα, έχει πολλές φορές προτρέψει τους χρήστες του Χ, να κάνουν περισσότερα μωρά, καθώς θεωρεί πως το δημογραφικό είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.
Διαβάστε επίσης:
Τραμπ κατά Σικάγο: «Είναι μακράν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο» – Γιατί τον κατηγορούν οι Δημοκρατικοί
Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα παρακολούθησης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Νετανιάχου: Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.