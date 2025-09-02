search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 20:47

Τραμπ κατά Σικάγο: «Είναι μακράν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο» – Γιατί τον κατηγορούν οι Δημοκρατικοί

02.09.2025 20:47
trump 123- new

Το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο δεσμεύτηκε ότι θα λύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την πόλη του Ιλινόι «μακράν την πιο επικίνδυνη στον κόσμο».

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσιγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσιγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.

«Το Σικάγο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, στην ανάρτησή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο, που τον έχει ήδη αποκαλέσει «δικτάτορα», ότι επιδιώκει με την ανάπτυξη του στρατού να αμφισβητήσει τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026. Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ κατηγορούν τον Τραμπ ότι «επινοεί κρίσεις» για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε Δημοκρατικές Πολιτείες. Η Βαλτιμόρη, άλλη πόλη στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο Μέριλαντ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρίτσκερ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα».

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα παρακολούθησης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Ερντογάν «ξήλωσε» τον επικεφαλής και τη διοίκηση του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δεν δρομολογεί τη διαδοχή του – Σε αδιέξοδο η κατάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

macron 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Untitled-design-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Ζωής στη Βουλή – Η υπεράσπιση του Mr Bitcoin και οι φάκελοι της χούντας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:40
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

1 / 3