Τραμπ κατά Σικάγο: «Είναι μακράν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο» – Γιατί τον κατηγορούν οι Δημοκρατικοί

Το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο δεσμεύτηκε ότι θα λύσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την πόλη του Ιλινόι «μακράν την πιο επικίνδυνη στον κόσμο».

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσιγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσιγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.

«Το Σικάγο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, στην ανάρτησή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο, που τον έχει ήδη αποκαλέσει «δικτάτορα», ότι επιδιώκει με την ανάπτυξη του στρατού να αμφισβητήσει τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026. Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ κατηγορούν τον Τραμπ ότι «επινοεί κρίσεις» για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε Δημοκρατικές Πολιτείες. Η Βαλτιμόρη, άλλη πόλη στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο Μέριλαντ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρίτσκερ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα».

