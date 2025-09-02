search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 01:42
ΚΟΣΜΟΣ

02.09.2025 00:18

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

02.09.2025 00:18
ETHNOFROURA-LOS-ANGELES

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους του Σικάγου, με πλακάτ και συνθήματα που αποδοκίμαζαν τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί ανάπτυξης Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στην πόλη τους.

Η πορεία στο Σικάγο ήταν μια από τις περίπου χίλιες διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σήμερα σε όλη τη χώρα, με την ονομασία «Εργάτες εναντίον Δισεκατομμυριούχων», με αφορμή τον εορτασμό της «Labor Day» (σ.σ. της Εργατικής Πρωτομαγιάς για τους Αμερικανούς). Ωστόσο, οι εκδηλώσεις στην τρίτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, καθώς πολλοί κάτοικοι έχουν εξοργιστεί από τις απειλές Τραμπ να διατάξει επιχειρήσεις ανάλογες με εκείνες στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον.

Απευθυνόμενος σε πλήθος διαδηλωτών, ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον, δεσμεύτηκε πως το Σικάγο θα αντισταθεί σε ομοσπονδιακές αυθαιρεσίες. «Αυτή είναι η πόλη που θα υπερασπιστεί τη χώρα», είπε ο Δημοκρατικός δήμαρχος επευφημούμενος από διαδηλωτές που ανέμιζαν τις σημαίες με το έμβλημα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Καθώς χιλιάδες διαδηλωτές διέσχιζαν τους δρόμους στο κέντρο της πόλης, ορισμένοι κουβαλώντας παιδιά στους ώμους τους, θαμώνες σε εστιατόρια και καφετέριες ύψωναν τις γροθιές τους και οδηγοί κόρναραν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ο 72χρονος Φιλιμπέρτο Ραμίρες δεν έκρυψε την ανησυχία του πως η ανάπτυξη πρακτόρων της ICE θα οδηγήσει σε εκτεταμένα επεισόδια στο Σικάγο. «Ελπίζω να μην πάθει κακό κανείς», είπε.

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο το Σικάγο εδώ και εβδομάδες, κάνοντας λόγο για «χάλι», «κόλαση» και «πεδίο θανάτου». Όμως σήμερα, οι κάτοικοι που συμμετείχαν στη διαδήλωση είπαν πως δεν πιστεύουν ότι η ανάπτυξη Εθνοφρουράς αποτελεί λύση για την πάταξη της εγκληματικότητας στην πόλη τους. «Η εγκληματικότητα είναι υπαρκτό πρόβλημα», παραδέχθηκε η 67χρονη Ιβόν Σπίαρς. Συμπλήρωσε όμως ότι «η Εθνοφρουρά υποτίθεται πως πρέπει να αγωνίζεται για εμάς, όχι εναντίον μας».

Οι δείκτες ανθρωποκτονιών στο Σικάγο έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Και παρόλο που έρευνα του πανεπιστημίου του Σικάγου ανέφερε φέτος ότι σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αισθάνονται ανασφάλεια τις νυχτερινές ώρες στις γειτονιές τους, πολλοί διαδηλωτές επέμειναν σήμερα πως αισθάνονται ασφαλείς.

Η δημοτική αρχή του Σικάγου καθώς και ο κυβερνήτης της πολιτείας Ιλινόι έχουν ήδη προετοιμάσει τις κινήσεις τους σε περίπτωση ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων, αρχής γενομένης από νομικές προσφυγές που θα αμφισβητούν τη συνταγματικότητα αυτού του μέτρου.

Ο δήμαρχος Τζόνσον υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει πως η αστυνομία του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή με πράκτορες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Έδωσε επίσης εντολή στους αστυνομικούς της πόλης να φορούν τις επίσημες στολές τους, χωρίς μάσκες, ώστε να ξεχωρίζουν σε τυχόν επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, συλλογικότητες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παράτυπων μεταναστών έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν υποστήριξη από δικηγόρους και να στελεχώσουν τηλεφωνικά κέντρα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

«Οι άνθρωποι εδώ είναι υπερήφανοι που είμαστε μια πόλη-καταφύγιο», δήλωσε η 42χρονη Άντρεα Ρέγες, σχολιάζοντας τη σθεναρή αντίσταση της δημοτικής αρχής στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. «Δεν νομίζω πως θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα εάν έρθει εδώ η Εθνοφρουρά», συμπλήρωσε.

1 / 3