ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

01.09.2025 21:47

Ρεκόρ όλων των εποχών έσπασε ο χρυσός – Ξεπέρασε το φράγμα των 3.500 δολαρίων

01.09.2025 21:47
Οι τιμή του χρυσού έφτασε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, καθώς ενισχύθηκε από την πτώση του δολαρίου και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Η τιμή του κίτρινου μετάλλου έσπασε το φράγμα των 3.500 δολαρίων, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Απριλίου και αγγίζοντας τα 3.547 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 0,89%.

Το μέχρι σήμερα ιστορικό υψηλό είχε σημειωθεί στις 22 Απριλίου, στο πλαίσιο της αναταραχής που ακολούθησε τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς της «ημέρας απελευθέρωσης».

Παράλληλα, το ασήμι εκτινάχθηκε σε υψηλό 14 ετών, στα 41 δολάρια ανά ουγγιά, με άλμα πάνω από 2%.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed έχουν ενισχύσει την αίγλη του χρυσού, μετά την κίνηση του Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ ασκώντας νέες πίεση στον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ και τις πολιτικές του.

