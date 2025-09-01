Σεισμός στο Αφγανιστάν: Κάθε οικογένεια μετρά νεκρούς και τραυματίες- Τι προκάλεσε τη φονική δόνηση

Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός των 6 Ρίχτερ που χτύπησε το Αφγανιστάν, σε μια χώρα που ήδη μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανέχεια.

Στο χωριό Ουαντίρ, καμία οικογένεια δεν βγήκε αλώβητη: εδώ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή τη νύχτα, κάθε σπίτι μετρά τουλάχιστον έναν νεκρό ή έναν τραυματία. Και ούτε ένα κτίριο δεν στέκει πλέον όρθιο.

Σ’ αυτό το τοπίο της καταστροφής, όπου επιπλέει στη μια μεριά μια νεκρή αγελάδα, στην απέναντι μια κατσίκα και παντού είναι σκορπισμένα απομεινάρια των ξύλινων σκελετών των σπιτιών που κατέρρευσαν, η οσμή του θανάτου πλανάται στην ατμόσφαιρα.

🚨 BREAKING |



6.1 earthquake devastates Afghanistan 🇦🇫 —



825 killed, 3,100+ injured, entire villages flattened and 1,000+ homes destroyed.



Rescue operations underway. #AfghanistanEarthquake https://t.co/2rO3lW8sos pic.twitter.com/9wU8y6p8KK — India Defence Daily (@IndiaDefDaily) September 1, 2025

Κάπου στο βάθος, ακούγονται οι κραυγές και ο θρήνος των γυναικών. Το πένθος είναι αόρατο – οι γυναίκες μεταφέρθηκαν έξω από την κοινότητα, μακριά από τα βλέμματα των νεοφερμένων στην περιοχή.

Μπροστά από ένα σωρό πλίνθων, που μέχρι χθες ήταν σπίτι, οι διασώστες έγιναν δεκτοί σαν ήρωες μόλις κατέβηκαν από το ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, οι χωρικοί προσπαθούσαν με τα χέρια ή με φτυάρια να απομακρύνουν τα χαλάσματα. Ένας διασώστης βοήθησε στην ανάσυρση μιας γυναίκας από αυτά τα συντρίμμια, αψηφώντας τους μετασεισμούς που συνοδεύονται από τρομακτική βουή, η οποία αντιλαλεί στα γύρω βουνά.

An earthquake destroys villages in eastern Afghanistan and kills 800 people, with 2,500 injured https://t.co/s8DPRT11GK — 41NBC / WMGT-DT (@41NBC) September 1, 2025

«Όταν την βγάλαμε, είπε ότι ανησυχεί για τα παιδιά της, που βρίσκονται ακόμα μέσα» αφηγήθηκε ο διασώστης, προτού να επιστρέψει στο καθήκον του.

Κάθε τέταρτο της ώρας προσγειώνεται και άλλο ένα ελικόπτερο, μέσα σε δαιμονισμένο θόρυβο. Οι στρατιώτες που επιβαίνουν σε αυτό έχουν διπλό καθήκον: μεταφέρουν ψωμί και νερό για τους κατοίκους και παίρνουν τα φορεία με τους σοβαρά τραυματίες. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που όπως όλοι στο χωριό, κοιμούνταν την ώρα του σεισμού, θα νοσηλευτούν στην Τζαλαλαμπάντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ναγκαρχάρ, που απέχει καμιά σαρανταριά χιλιόμετρα από το χωριό. Θα ήταν αδύνατον να μεταφερθούν οδικώς, στους ορεινούς, κακοτράχαλους χωματόδρομους – άλλωστε, πολλοί δεν υπάρχουν πια, κόπηκαν από τις κατολισθήσεις που προκάλεσε η δόνηση.

Από τα μεσάνυχτα, ενώ συνεχίζονταν οι μετασεισμοί, άρχισε η μακάβρια καταμέτρηση των θυμάτων.

Το Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, που επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Χιλιάδες τραυματίες κατακλύζουν τα νοσοκομεία, όπου γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούν να εργαστούν ανάμεσα στα δεκάδες φορεία.

Στο Ουαντίρ, μια ορεινή κωμόπολη αρκετών χιλιάδων κατοίκων, κανείς δεν αποτολμά ακόμη να κάνει τον απολογισμό των νεκρών. Όμως «κανένα νοικοκυριό» δεν γλίτωσε, διαβεβαίωσε ο Γκιουλ Μοχάμεντ Ρασούλι, ένας 55χρονος χωρικός. «Κάθε οικογένεια μετρά τουλάχιστον έναν νεκρό ή έναν τραυματία», λέει.

Earthquake in eastern Afghanistan destroys villages and kills 800 people, with 2,500 injured https://t.co/VSiXjd6rA3 — WBBJ7News (@WBBJ7News) September 1, 2025

Ο ιμάμης του χωριού, ο Ιρφάν Ουλχάκ, εξήγησε ότι στο Ουαντίρ υπήρχαν μέχρι χθες 1.000-1.200 σπίτια και τα μισά από αυτά στέγαζαν οικογένειες που μόλις είχαν επιστρέψει στη χώρα από το Πακιστάν, στο πλαίσιο των απελάσεων των Αφγανών από τη χώρα αυτή.

Οι σεισμολόγοι γνωρίζουν πολύ καλά το βορειοανατολικό Αφγανιστάν: από το 1900 έχουν καταγραφεί στην περιοχή αυτή 12 σεισμοί μεγαλύτεροι των 7 βαθμών.

😱Powerful earthquake struck Afghanistan: over 600 people killed



In the eastern provinces of Afghanistan, near the border with Pakistan, a magnitude 6.0 earthquake occurred, claiming the lives of at least 622 people and injuring more than 1,500. Several villages have been… pic.twitter.com/dYTZNLja3J — Gianl1974 (@Gianl1974) September 1, 2025

Όμως ο Μοχάμεντ Τζαουάντ δεν είχε βιώσει ποτέ μέχρι σήμερα, στα 20 χρόνια του, έναν τόσο ισχυρό σεισμό όσο αυτόν της περασμένης νύχτας, που μετρήθηκε στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Όταν έγινε ο σεισμός έτρεξα έξω από το σπίτι και αυτό κατέρρευσε πίσω μου», είπε ο νεαρός, διευκρινίζοντας ότι από τα δέκα μέλη της οικογένειάς του, ένα σκοτώθηκε και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν.

Αν και το χειρότερο συνέβη κάτω από τα πόδια τους πριν από λίγες ώρες, τα βλέμματα όλων των κατοίκων του Ουαντίρ, τώρα στρέφονται στον ουρανό. Εκεί, όπου μαζεύονται βαριά, μαύρα σύννεφα, προμηνύοντας τη βροχή καθώς θα πέφτει η νύχτα.

«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές ζώνες του πλανήτη – Η δύναμη που δημιούργησε τα Ιμαλάια»

Η γενεσιουργός αιτία του φονικού σεισμού στο Αφγανιστάν, μεγέθους 6 Ρίχτερ, που αφήνει πίσω του πάνω από 800 νεκρούς και 2.500 τραυματίες, δηλαδή η ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, είναι υπεύθυνη για ορισμένες από τις πιο φονικές σεισμικές δονήσεις παγκοσμίως, εξηγούν οι επιστήνομες.

Ο Dr. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί γιατί η περιοχή αυτή απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες του πλανήτη.



«Η δύναμη πίσω από τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακοράμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – δηλαδή η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας», δήλωσε ο Dr. Baptie στο Science Media Centre.

BGS seismologist, Brian Baptie said of the event: "This is an area of very high seismic hazard, with regular earthquake activity spreading across complex fault systems distributed over a wide region.Due to its position, Afghanistan has faced a history of destructive earthquakes." — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) September 1, 2025

Όπως επισημαίνει, «με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών ανά έτος, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πλέον σεισμικά ενεργές περιοχές του πλανήτη – ευθύνεται για περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως».



Πρόκειται, όπως σημειώνει, για «μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού σεισμικού κινδύνου, με συχνή σεισμική δραστηριότητα που διασπείρεται σε πολύπλοκα ρηξιγενή συστήματα, κατανεμημένα σε ευρεία γεωγραφική έκταση».

A powerful earthquake struck eastern provinces of Afghanistan last night, causing widespread destruction and significant loss of life. According to local sources in Kunar, more than 700 people have been killed and over 1,300 injured in the province alone.https://t.co/qEBqfSbteL pic.twitter.com/C4b48yIPC8 — TAWAZON – توازن (@tawazon_media) September 1, 2025





Οι καταστροφικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Οι σεισμοί δεν περιορίζονται μόνο στο βορειοανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν, καθώς οι ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές πλήττονται, επίσης, από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

«Η κλίμακα αυτής της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών φυσικών κινδύνων και η κατασκευή κτηρίων στην περιοχή μπορούν να συνδυαστούν ώστε να προκαλέσουν σημαντική απώλεια ζωών σε τέτοια γεγονότα», τόνισε ο επιστήμονες

Ειδικότερα, το 2022, σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, στα νοτιοανατολικά του Αφγανιστάν, σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους και προκάλεσε κατολισθήσεις. Ακόμα, το 2023, τέσσερις μεγάλοι σεισμοί μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, προκάλεσαν περίπου 1.500 θανάτους. Στη συνέχεια, το 2005, σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, στο Κασμίρ, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 76.000 ανθρώπους.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά περιοχές του πλανήτη. Η γεωλογική σύγκρουση Ινδίας – Ευρασίας, σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες και τις αδύναμες υποδομές, εξηγεί γιατί η χώρα βιώνει επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές.

