01.09.2025 17:21

Τι προκάλεσε τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν: Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές ζώνες του πλανήτη – Η δύναμη που δημιούργησε τα Ιμαλάια

Η γενεσιουργός αιτία του φονικού σεισμού στο Αφγανιστάν, μεγέθους 6 Ρίχτερ, που αφήνει πίσω του πάνω από 800 νεκρούς και 2.500 τραυματίες, δηλαδή η ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, είναι υπεύθυνη για ορισμένες από τις πιο φονικές σεισμικές δονήσεις παγκοσμίως, εξηγούν οι επιστήνομες.

Ο Dr. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί γιατί η περιοχή αυτή απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες του πλανήτη.

«Η δύναμη πίσω από τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακοράμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – δηλαδή η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας», δήλωσε ο Dr. Baptie στο Science Media Centre.

Όπως επισημαίνει, «με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών ανά έτος, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πλέον σεισμικά ενεργές περιοχές του πλανήτη – ευθύνεται για περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως».

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για «μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού σεισμικού κινδύνου, με συχνή σεισμική δραστηριότητα που διασπείρεται σε πολύπλοκα ρηξιγενή συστήματα, κατανεμημένα σε ευρεία γεωγραφική έκταση».



Οι καταστροφικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Οι σεισμοί δεν περιορίζονται μόνο στο βορειοανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν, καθώς οι ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές πλήττονται, επίσης, από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

«Η κλίμακα αυτής της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών φυσικών κινδύνων και η κατασκευή κτηρίων στην περιοχή μπορούν να συνδυαστούν ώστε να προκαλέσουν σημαντική απώλεια ζωών σε τέτοια γεγονότα», τόνισε ο επιστήμονες

Ειδικότερα, το 2022, σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, στα νοτιοανατολικά του Αφγανιστάν, σκότωσε πάνω από 1.000 ανθρώπους και προκάλεσε κατολισθήσεις. Ακόμα, το 2023, τέσσερις μεγάλοι σεισμοί μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, προκάλεσαν περίπου 1.500 θανάτους. Στη συνέχεια, το 2005, σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, στο Κασμίρ, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 76.000 ανθρώπους.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικά περιοχές του πλανήτη. Η γεωλογική σύγκρουση Ινδίας – Ευρασίας, σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες και τις αδύναμες υποδομές, εξηγεί γιατί η χώρα βιώνει επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές.

