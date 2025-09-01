search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 09:39

Αφγανιστάν: Απόλυτος εφιάλτης – Πάνω από 600 οι νεκροί, στους 1.500 οι τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ (Photos/Videos)

01.09.2025 09:39
afghanistan_earthquake_new_X
via X

Τουλάχιστον 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ματίν Κάνι εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

«Οι αριθμοί από μόνο λίγες κλινικές δείχνουν ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες έχουν σκοτωθεί», είχε επισημάνει νωρίτερα ο Σαραφάτ Ζαμάν εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, αν και είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι μεγαλύτερος.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα. Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ, αξιωματούχος της επαρχίας, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν. Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύκτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών. Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι «συνεννοήσεις» της Αλάσκας θα φέρουν την ειρήνη

Λωρίδα της Γάζας: Νεκρός ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς – Τουλάχιστον 63 νεκροί από νέες επιχειρήσεις των IDF (video)

Σύνοδος της Τιαντζίν: Ο Σι Τζινπίνγκ καταδικάζει την ψυχροπολεμική νοοτροπία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

PASOK-LOBERDOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:11
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

1 / 3