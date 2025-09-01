Αφγανιστάν: Απόλυτος εφιάλτης – Πάνω από 600 οι νεκροί, στους 1.500 οι τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ (Photos/Videos)

Τουλάχιστον 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ματίν Κάνι εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG September 1, 2025

Νωρίτερα το κρατικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA) είχε μεταδώσει ότι από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε κυρίως τις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι και τουλάχιστον 1.000 έχουν τραυματιστεί.

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

Big Breaking News 🚨🚨



20+ People died

120+ Others were injured

In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck.



📍Jalalabad in Nangarhar Province



Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx September 1, 2025

«Οι αριθμοί από μόνο λίγες κλινικές δείχνουν ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες έχουν σκοτωθεί», είχε επισημάνει νωρίτερα ο Σαραφάτ Ζαμάν εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, αν και είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι μεγαλύτερος.

BREAKING: The death toll from the earthquake in Afghanistan has risen to 509, with more than 1,000 people injured. pic.twitter.com/a3qCk58KWf September 1, 2025

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα. Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

📍 Rescue operations underway as strong earthquake kills over 250 in eastern Afghanistan



◼️ More than 500 people injured with death toll likely to rise as magnitude 6 quake wreaks havoc in Kunar province



◼️ Locals described it as one of the most powerful earthquakes to have hit… pic.twitter.com/tBP3byn3i7 — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ, αξιωματούχος της επαρχίας, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν. Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

❗️🇦🇫 – On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.



Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv September 1, 2025

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

افغانستان:



حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύκτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών. Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.

