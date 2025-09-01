search
01.09.2025 08:11

Ουκρανία: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι «συνεννοήσεις» της Αλάσκας θα φέρουν την ειρήνη

01.09.2025 08:11
putin_new_123

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε από την Κίνα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

«Από αυτή την άποψη, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν στο φόρουμ του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν. «Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι οι συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη αυτού του στόχου» επισήμανε και υπογράμμισε ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες για τις λεπτομέρειες της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων.

Βέβαια, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι το Κρεμλίνο δεν αλλάζει ρότα, ο Πούτιν επανέλαβε ότι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία και να αντικατασταθεί η ισορροπία ασφαλείας. Εξαπολύοντας επίθεση στη Δύση είπε, ότι οι προσπάθειές της να σύρει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ είναι μία από τις αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία επαναλαμβάνει διαρκώς ότι προϋπόθεση για το τέλος του πολέμου είναι η Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που, όμως, αποτελεί συνταγματική επιταγή για τη χώρα.

