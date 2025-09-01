Λωρίδα της Γάζας: Νεκρός ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς – Τουλάχιστον 63 νεκροί από νέες επιχειρήσεις των IDF (video)

Τη δολοφονία του εκπροσώπου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή (31/8), οι αρχές του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, λίγες ώρες αφότου διέρρευσε διαβαθμισμένο έγγραφο των IDF που διανεμήθηκε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», δηλαδή η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ, εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους.

Παράλληλα, ο πληθυσμός στη Γάζα είναι αντιμέτωπος με τη λιμοκτονία κι οι καταστροφές είναι πελώριες, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια συνεχών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

«Πλέον φοβόμαστε τη νύχτα, (φοβόμαστε) να κοιμηθούμε στις σκηνές μας», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, κάτοικος, έπειτα από αλλεπάλληλα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 63 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Ποιος ήταν ο Αμπού Ομπάιντα

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Αμπού Ομπάιντα, εξαλείφθηκε στη Γάζα, στάλθηκε να συναντήσει τα άλλα εξαλειφθέντα μέλη του άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», σχολίασε μέσω X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα κάνει λόγο περί θανάτου «του Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπάιντα».

Η Χαμάς δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση αυτή.

«Δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό», αλλά «θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

Εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ από το 2002, ο Αμπού Ομπάιντα ήταν από τις μορφές της Χαμάς που ανακοίνωσαν με βίντεο την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Από τότε, εκφωνούσε δεκάδες ομιλίες που αναμεταδίδονταν τηλεοπτικά, δημοσιοποιούσε ηχητικά μηνύματα κι ανακοινώσεις Τύπου, ενώ έκανε επίσης συχνές αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανιζόταν πάντα με στρατιωτική στολή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα.

φωτογραφία αρχείου

Νέο λουτρό αίματος

Νέο κύμα νυχτερινών βομβαρδισμών έπληξε τη νύχτα προχθές Σάββατο προς χθες Κυριακή διάφορους τομείς στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως την ομώνυμη πόλη, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ξημέρωμα χθες, καπνοί υψώνονταν από την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Μπροστά σε κατεστραμμένη σκηνή, κουβέρτες γεμάτες αίματα διακρίνονταν ανάμεσα στα συντρίμμια.

«Προσευχόμαστε στον Θεό να τελειώσει ο πόλεμος διότι έχουμε εξαντληθεί από τους εκτοπισμούς, φοβόμαστε και πεινάμε», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, που ζει σε καταυλισμό εκτοπισμένων ο οποίος χτυπήθηκε, στη συνοικία Μακούσι.

«Φρίκη, φόβος και καταστροφή. Πήραν φωτιά όλες οι σκηνές, μόνο ο Θεός μας προστάτευσε από τη φωτιά», είπε ο Ασράφ Αμπού Άμσα, που διαμένει σε σκηνή λίγο πιο μακριά.

Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας, συγγενείς θρηνούσαν μπροστά σε πτώματα αραδιασμένα το ένα δίπλα στο άλλο στο έδαφος.

Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 63 νεκρούς χθες σε διάφορες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα, αναμεσά τους 24 κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο να δώσει πληροφορίες αν δεν έχει συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσίες για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι περίπου 2 εκατ. κάτοικοι τελούν υπό πολιορκία του ισραηλινού στρατού για προσεχώς 23 μήνες.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει τομείς της Γάζας σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση.

Το Σάββατο, η διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε εναντίον της μαζικής εσπευσμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού της πόλης της Γάζας, που ο ισραηλινός στρατός τονίζει πως είναι «αναπόφευκτη» ενόψει της χερσαίας εφόδου για την κατάληψή της.

Χιλιάδες κάτοικοι την έχουν ήδη εγκαταλείψει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της περιοχής της Γάζας -της πόλης και των περιχώρων της- υπολογίζεται πως έφθανε το ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Με την προαναγγελθείσα κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του διαβεβαιώνουν πως θα τελειώνουν με τη Χαμάς και θα φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο ακόμη ενός από τους ηγέτες της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως τον σκότωσε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Συνολικά, από την 7η Οκτωβρίου 2023 στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 63.459 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

