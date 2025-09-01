Ισραήλ: Έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εχθές το βράδυ έπληξε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στην πόλη Άιτα ας Σαμπ στο νότιο Λίβανο.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κάθε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή συνιστά παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον λιβανικό στρατό, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, παρότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει ορκιστεί να αντισταθεί.

Διαβάστε επίσης:

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF – Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο