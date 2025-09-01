search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 02:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 00:48

Ισραήλ: Έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

01.09.2025 00:48
israel-livanos-1

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εχθές το βράδυ έπληξε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στην πόλη Άιτα ας Σαμπ στο νότιο Λίβανο.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κάθε δραστηριότητα της Χεζμπολάχ στην περιοχή συνιστά παραβίαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον λιβανικό στρατό, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, παρότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει ορκιστεί να αντισταθεί.

Διαβάστε επίσης:

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF – Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel-livanos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

panathinaikosL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1: Ψυχρολουσία στο 87′ και πρώτη γκέλα για το «τριφύλλι»

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απόδραση διακινητή στη Χίο: Η στιγμή που βουτάει στη θάλασσα – Οι λεπτομέρειες της «εξαφάνισής» του (Video)

idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF – Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απόδραση διακινητή στη Χίο: Η στιγμή που βουτάει στη θάλασσα - Οι λεπτομέρειες της «εξαφάνισής» του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 02:22
israel-livanos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έπληξε κτίριο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

panathinaikosL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 1-1: Ψυχρολουσία στο 87′ και πρώτη γκέλα για το «τριφύλλι»

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απόδραση διακινητή στη Χίο: Η στιγμή που βουτάει στη θάλασσα – Οι λεπτομέρειες της «εξαφάνισής» του (Video)

1 / 3