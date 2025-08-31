Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο

Ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα, που κυκλοφορεί εντός της κυβέρνησης Τραμπ και βασίζεται στην υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου να «αναλάβει» τον θύλακα, θα τον μετέτρεπε σε καθεστώς κηδεμονίας που θα διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ θα μεταμορφώνεται σε λαμπερό τουριστικό θέρετρο και κόμβο βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Το ενημερωτικό έγγραφο 38 σελίδων, το οποίο είδε η Washington Post, προβλέπει τουλάχιστον την προσωρινή μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας — πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι — είτε μέσω αυτού που αποκαλεί «εθελοντικές» αναχωρήσεις προς άλλη χώρα είτε σε περιορισμένες, φυλασσόμενες ζώνες εντός του θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Όσοι κατέχουν γη θα τους προσφερόταν από το ταμείο ένα ψηφιακό διακριτικό (token) σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα ανάπτυξης της ιδιοκτησίας τους. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για τη χρηματοδότηση μιας νέας ζωής αλλού είτε να εξαργυρωθεί αργότερα για ένα διαμέρισμα σε μία από τις έξι έως οκτώ νέες «έξυπνες πόλεις με τεχνητή νοημοσύνη» που θα χτιστούν στη Γάζα. Κάθε Παλαιστίνιος που θα επέλεγε να φύγει θα λάμβανε 5.000 δολάρια σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη ενοικίου τεσσάρων ετών σε άλλη χώρα, καθώς και τροφή για έναν χρόνο.

Το σχέδιο εκτιμά ότι κάθε άτομο που θα αναχωρούσε από τη Γάζα θα εξοικονομούσε για το ταμείο 23.000 δολάρια, σε σύγκριση με το κόστος της προσωρινής στέγασης και των λεγόμενων υπηρεσιών «επιβίωσης» στις ασφαλείς ζώνες για όσους παραμείνουν.

Το σχέδιο, που ονομάζεται Ταμείο Ανασυγκρότησης, Οικονομικής Επιτάχυνσης και Μετασχηματισμού της Γάζας ή GREAT Trust, αναπτύχθηκε από ορισμένους από τους ίδιους Ισραηλινούς που δημιούργησαν και έθεσαν σε λειτουργία το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και τώρα διανέμει τρόφιμα εντός του θύλακα. Τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό επιμελήθηκε ομάδα που τότε εργαζόταν για την Boston Consulting Group.

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον σχεδιασμό του ταμείου και με τις διαβουλεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μεταπολεμική Γάζα μίλησαν για το ευαίσθητο αυτό θέμα υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τα ερωτήματα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Η BCG δήλωσε ότι η εργασία για το σχέδιο του ταμείου δεν είχε εγκριθεί ρητά και ότι δύο ανώτεροι εταίροι που ηγήθηκαν της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης απολύθηκαν στη συνέχεια.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Την Τετάρτη, ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει ιδέες σχετικά με το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος —που πλησιάζει πλέον στη συμπλήρωση δύο ετών— και τι θα ακολουθήσει. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ· ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, του οποίου οι απόψεις για το μέλλον της Γάζας έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση· και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε αναλάβει μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών του προέδρου για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη του θητεία και διαθέτει εκτεταμένα ιδιωτικά συμφέροντα στην περιοχή.

Δεν εκδόθηκε ανακοίνωση για το περιεχόμενο της συνάντησης ή για τυχόν αποφάσεις πολιτικής. Ωστόσο, ο Γουίτκοφ είχε δηλώσει το προηγούμενο βράδυ ότι η κυβέρνηση είχε «ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο».

Δεν είναι σαφές αν το λεπτομερές και ολοκληρωμένο σχέδιο του GREAT Trust είναι αυτό που έχει κατά νου ο Τραμπ. Όμως, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, βασικά στοιχεία του είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να υλοποιήσουν το όραμα του προέδρου για μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ίσως το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό του είναι ότι υποτίθεται πως δεν απαιτεί καμία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και υπόσχεται σημαντικό κέρδος στους επενδυτές. Σε αντίθεση με το αμφιλεγόμενο και συχνά οικονομικά πιεσμένο GHF, το οποίο χρησιμοποιεί ένοπλους ιδιώτες Αμερικανούς εργολάβους ασφαλείας για να διανέμει τρόφιμα σε τέσσερις τοποθεσίες στη νότια Γάζα, το σχέδιο του ταμείου «δεν βασίζεται σε δωρεές», σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο. Αντίθετα, θα χρηματοδοτούνταν από επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτό που αποκαλεί «μεγα-έργα», από εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και κέντρα δεδομένων μέχρι παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα διαμερίσματα.

Οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προβλέπουν σχεδόν τετραπλάσια απόδοση σε επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από 10 χρόνια, με συνεχιζόμενες «αυτογενείς» ροές εσόδων. Ορισμένα στοιχεία της πρότασης είχαν αναφερθεί πρώτα στους Financial Times.

«Πιστεύω ότι [ο Τραμπ] θα λάβει μια τολμηρή απόφαση όταν τελειώσουν οι μάχες», δήλωσε άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης. «Υπάρχουν πολλαπλές διαφορετικές εκδοχές προς τις οποίες θα μπορούσε να κινηθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ανάλογα… με το τι θα συμβεί».

Αναζήτηση τρίτων χωρών για υποδοχή

Η απομάκρυνση Παλαιστινίων από τη Γάζα —μέσω πειθούς, αποζημίωσης ή βίας— αποτελεί θέμα συζήτησης στην ισραηλινή πολιτική από τότε που η Γάζα αφαιρέθηκε από τον αιγυπτιακό έλεγχο και καταλήφθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Ισραηλινοί έποικοι ζούσαν δίπλα στους Παλαιστινίους μέχρι το 2005, όταν μια ειρηνευτική συμφωνία όρισε την αναχώρησή τους. Η πλήρης ισραηλινή αποχώρηση οδήγησε σε αγώνα εξουσίας μεταξύ της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Χαμάς, η οποία κατόρθωσε να αποκτήσει τον έλεγχο της Γάζας μετά τη νίκη της στις εκλογές του 2006 — τις τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν στον θύλακα.

Αυτό το δυσάρεστο status quo διατηρήθηκε μέσα από πολλές σύντομες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μέχρι την επίθεση του 2023, όταν χιλιάδες μαχητές διέσπασαν το ισραηλινό φράγμα ασφαλείας που περιβάλλει τη Γάζα από όλες τις πλευρές, εκτός από τα στενά νότια σύνορά της με την Αίγυπτο, υπερνικώντας βάσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και σκοτώνοντας πολίτες.

Το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου, «συζητά με αρκετές χώρες» για την υποδοχή των μετεγκατεστημένων Παλαιστινίων. Η Λιβύη, η Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, η Ινδονησία και η Σομαλιλάνδη έχουν αναφερθεί ως πιθανές επιλογές. Όλες, εκτός από την Ινδονησία —η οποία προηγουμένως είχε δηλώσει ότι θα δεχόταν προσωρινά μερικές χιλιάδες Παλαιστινίους για εργασία ή ιατρική περίθαλψη— βρίσκονται στην Αφρική και αντιμετωπίζουν δικές τους συγκρούσεις και στέρηση πόρων για τον πληθυσμό τους.

Ο Τραμπ παρουσιάζει το όραμά του

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα σταματούσε γρήγορα τον πόλεμο στη Γάζα. Όμως, όταν επανήλθε στο θέμα ως πρόεδρος, επικεντρώθηκε κυρίως στο πώς θα χρησιμοποιούσε τις δεξιότητές του ως επενδυτής ακινήτων αφότου οι Παλαιστίνιοι της Γάζας είχαν απομακρυνθεί.

«Κοίταξα μια φωτογραφία της Γάζας, μοιάζει με έναν τεράστιο χώρο κατεδάφισης», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους ενώ υπέγραφε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του. «Πρέπει να ξαναχτιστεί με διαφορετικό τρόπο». Η Γάζα, είπε, ήταν «μια φανταστική τοποθεσία… δίπλα στη θάλασσα, με τον καλύτερο καιρό. Όλα είναι καλά. Μπορούν να γίνουν μερικά όμορφα πράγματα».

Δύο εβδομάδες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας». Περιγράφοντας μια «θέση μακροπρόθεσμης ιδιοκτησίας», πρόσθεσε ότι όλοι με τους οποίους είχε μιλήσει γι’ αυτό «αγαπούν την ιδέα».

«Το μελέτησα πολύ προσεκτικά για πολλούς μήνες και το έχω δει από κάθε διαφορετική γωνία», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλω να είμαι έξυπνος ή πονηρός. Αλλά η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι τόσο μεγαλοπρεπές».

Ο Νετανιάχου, χαμογελώντας δίπλα στον Τραμπ, χαρακτήρισε την ιδέα «τολμηρό όραμα» και δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «κοινή στρατηγική».

Όταν ρωτήθηκε αργότερα εκείνη την ημέρα σε συνέντευξη στο Fox News αν οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να επιστρέψουν μετά την ανοικοδόμηση, ο Τραμπ είπε: «Όχι, δεν θα επιστρέψουν, γιατί θα έχουν πολύ καλύτερη στέγαση» αλλού.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ρούμπιο και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποβάθμισαν αυτές τις δηλώσεις. Μέρος της «γενναιόδωρης πρότασης» του Τραμπ ήταν ότι οι Παλαιστίνιοι θα χρειάζονταν κάποιο μέρος για να ζήσουν «ενδιάμεσα», όσο γινόταν η ανοικοδόμηση, είπε ο Ρούμπιο. Η Λίβιτ επέμεινε ότι «ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι χρειάζεται να μετεγκατασταθούν προσωρινά εκτός Γάζας».

Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα σε συνεδρίαση στο Οβάλ Γραφείο με τον εμφανώς ανήσυχο βασιλιά Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας. «Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν αυτό το κομμάτι γης», είπε, αναφερόμενος στη Γάζα, «θα έχουμε σταθερότητα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά. Και οι Παλαιστίνιοι, ή οι άνθρωποι που ζουν τώρα στη Γάζα, θα ζουν υπέροχα σε άλλη τοποθεσία».

Λίγο μετά τη δέσμευσή του τον Φεβρουάριο να αναλάβει τη Γάζα, ο Τραμπ επαναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που απεικόνιζε το όραμά του. Αρχίζει με παιδιά να ψάχνουν μέσα στα ερείπια ανάμεσα σε οπλισμένους μαχητές, και στη συνέχεια μεταβαίνει γρήγορα σε μια χώρα των θαυμάτων με λαμπερούς ουρανοξύστες, καθαρές παραλίες και χρήματα να πέφτουν από τον ουρανό. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου εμφανίζονται να λιάζονται στην ακτή της Γάζας, ενώ ένα χρυσό άγαλμα του Τραμπ δεσπόζει επιβλητικά πάνω σε μια καθαρή και ζωντανή αστική σκηνή.

