Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν σήμερα τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε ρωσικά ΜΜΕ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Πούτιν είχε συνομιλίες στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Οι Σι και Πούτιν συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην πόλη Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα.
