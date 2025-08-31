search
31.08.2025 13:26

Βαρκελώνη: Ακτιβίστριες υπέρ του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στην Σαγράδα Φαμίλια (video)

31.08.2025 13:26
aktivistries-sagrada

Δύο ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος έριξαν σήμερα κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, για να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική απραξία μπροστά στην «κλιματική κρίση», η οποία ευνόησε, σύμφωνα με τους οικολόγους, τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την Ισπανία.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οργάνωση Futuro Vegetal, διακρίνονται δύο μέλη της να συλλαμβάνονται από άνδρες ασφαλείας, αφού έχουν ρίξει μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», εξηγεί η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Sagrada Familia, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.

