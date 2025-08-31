To Iσραήλ σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας – Ο Νετανιάχου συγκαλεί κυβερνητικό συμβούλιο για την κατάληψη της πόλης

Την ώρα που και εντός των συνόρων οι αντιδράσεις για την επιχείρηση στη Γάζα πληθαίνουν, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τα προάστια της περιοχής.

Τα ξημερώματα της Κυριακής εκατοντάδες οικογένειες εγκατέλειψαν την περιοχή, ενώ τουλάχιστον άλλα 18 άτομα σκοτώθηκαν: τα 13 από αυτά είχαν πάει να πάρουν τρόφιμα σε σημείο διανομής βοήθειας.

Κάτοικοι της συνοικίας Σέιχ Ραντβάν, μιας από τις μεγαλύτερες της Γάζας, ανέφεραν πως δεχόταν συνεχείς βομβαρδισμούς από άρματα μάχης και αεροπορικές επιθέσεις, αναγκάζοντας οικογένειες να μετακινηθούν προς τα δυτικά.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το κυβερνητικό συμβούλιο να συνεδριάσει το βράδυ της Κυριακής με αντικείμενο την κατάληψης της πόλης.

Η πλήρης επίθεση στην πόλη δεν αναμένεται άμεσα καθώς, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, θέλει να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Το να μετακινηθούν ωστόσο σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στα νότια, θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα καθώς οι περιοχές που θα μπορούσαν να υποδεχθούν τους εκτοπισμένους είναι υπερπλήρεις και αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ιατρικής φροντίδας.

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, δήλωσε ότι η εκκένωση της πόλης θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού την οποία καμία άλλη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια. Περίπου 1 εκατομμύριο από τα 2 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας. Εκτιμάται ότι αρκετές χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τις κεντρικές και νότιες περιοχές.

Εν τω μεταξύ, για ένα ακόμη βράδυ πλήθος πολιτών διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ ενώ οι οικογένειες των ομήρων διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα σπίτια των υπουργών το πρωί της Κυριακής. Ορισμένοι ζητούν την καταδίκη του Νετανιάχου και της κυβέρνησης για το γεγονός ότι ορισμένοι όμηροι επιστρέφουν νεκροί.

