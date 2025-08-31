Ουκρανία: Σφυροκόπημα με drones στην Οδησσό από τη Ρωσία – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Eπίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, ανέφεραν ο τοπικός περιφερειάρχης και η εταιρία ενέργειας DTEK.

Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτήρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού, στην εφαρμογή Telegram.

«Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές ενέργειας και αερίου. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία, που πλήττει συνεχώς κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι τέσσερις από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της υπέστησαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας.

«Μόλις οι εργάτες της εταιρίας λάβουν άδεια από τον στρατό και τις υπηρεσίες διάσωσης, θα αρχίσουν να επιθεωρούν τον εξοπλισμό και να διενεργούν έκτακτη εργασία επιδιόρθωσης», ανέφερε η DTEK.

Μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία την Πέμπτη με στόχο πολλές ουκρανικές περιφέρειες είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 25 ανθρώπων στο Κίεβο.

