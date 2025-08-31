Axios: Έτοιμος να παρατήσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία ο Τραμπ – «Οι Ευρωπαίοι μας σαμποτάρουν με παράλογες προσδοκίες»

Ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με το Axios φέρεται να είναι ενοχλημένος με τους ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι πιστεύει πως σαμποτάρουν την «πρόοδο που έγινε» για την Ουκρανία στη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ εκτιμά πως στην Αλάσκα είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος, όμως η Ευρώπη μπλοκάρει τις εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου επειδή πιέζει την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες του μέσου, οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου – καθώς και δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στην Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από εκείνους. Αλλά θα καταστρέψουν απελπιστικά τη νίκη τους».

«Φυγόπονοι και ανεύθυνοι»

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί, αλλά θεωρούν ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς να αναλάβουν οι ίδιες κανένα ρίσκο.

«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι μια τέχνη του εφικτού», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες έως ότου μία ή και οι δύο πλευρές αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Με βάση το Axios οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου – καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την Ε.Ε. στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με εκείνους που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Λέγεται ότι οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Ζελένσκι να περιμένει μια «καλύτερη συμφωνία» – μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που, σύμφωνα με τον στενό κύκλο του Τραμπ, έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Μετά τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε επανειλημμένα ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια σύνοδος Πούτιν -Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί. Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί έχουν απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις εκτός κι αν οι Ρώσοι καθίσουν στο τραπέζι.

Ο Τραμπ φάνηκε εμφανώς απογοητευμένος από την κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. «Όλοι παριστάνουν. Είναι όλα ανοησίες», είπε. Οι μαζικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, καθώς και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, έδειξαν περαιτέρω ότι η ειρήνη δεν πλησιάζει.

«Ίσως καμία από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου δεν είναι έτοιμη να τον τερματίσει από μόνη της. Ο πρόεδρος θέλει να τελειώσει, αλλά οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών πρέπει να θέλουν να τελειώσει επίσης», δήλωσε την Πέμπτη η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Εμπόδιο οι Ευρωπαίοι»

Μερικοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε μια φιλική συνάντηση μαζί τους και με τον Ζελένσκι πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας εξέφρασε την έκπληξή του για την αμερικανική κριτική.

Ο αξιωματούχος παραξενεύτηκε από την υπόνοια ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίζουν «διπλό παιχνίδι» με τον Τραμπ, λέγοντας ότι τέτοια χάσματα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται ήδη σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Συζήτησαν την πιθανή συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ για πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο, αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί κατά της εκκένωσης της πόλης της Γάζας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την περιοχή

Ισπανία: Ξεκινάει ο στολίσκος πλοίων Global Sumud Flotilla το ταξίδι για τη Γάζα

Ο Τραμπ θέλει να καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα και να περιορίσει την επιστολική ψήφο