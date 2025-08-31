ΗΠΑ: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δολοφόνος του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν.
Ο πρώην άσους του ΝΒΑ και του «τριφυλλιού» είχε δολοφονηθεί στις 9 Μαΐου του 2022, με τον δράστη, Λόρενς Ντόριτι να συλλαμβάνεται λίγο καιρό μετά.
Την Παρασκευή όπως έγινε γνωστό καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση, ωστόσο ο ίδιος με το άκουσμα της ποινής του, γύρισε προς την μητέρα του θύματος και είπε:
«Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή. Είσαι ψεύτρα. Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».
