ΗΠΑ: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δολοφόνος του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν.

Ο πρώην άσους του ΝΒΑ και του «τριφυλλιού» είχε δολοφονηθεί στις 9 Μαΐου του 2022, με τον δράστη, Λόρενς Ντόριτι να συλλαμβάνεται λίγο καιρό μετά.

Την Παρασκευή όπως έγινε γνωστό καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση, ωστόσο ο ίδιος με το άκουσμα της ποινής του, γύρισε προς την μητέρα του θύματος και είπε:

«Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή. Είσαι ψεύτρα. Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».

