31.08.2025 13:59

ΗΠΑ: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν

31.08.2025 13:59
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δολοφόνος του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν.

Ο πρώην άσους του ΝΒΑ και του «τριφυλλιού» είχε δολοφονηθεί στις 9 Μαΐου του 2022, με τον δράστη, Λόρενς Ντόριτι να συλλαμβάνεται λίγο καιρό μετά.

Την Παρασκευή όπως έγινε γνωστό καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση, ωστόσο ο ίδιος με το άκουσμα της ποινής του, γύρισε προς την μητέρα του θύματος και είπε: 

«Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή. Είσαι ψεύτρα. Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «ΝΔ και Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση του 13ωρου»

ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς»

ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έπεσε νερό 4 μηνών στη Θεσπρωτία» – «120 τόνοι ανά στρέμμα»

1 / 3