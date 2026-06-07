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07.06.2026 10:35

Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία 56χρονος γερμανός που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι

07.06.2026 10:35
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Στην σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 56χρονος κατηγορείται για κατασκοπεία. Σύμφωνα με τις Αρχές κατείχε επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε απαθανατίσει στρατιωτικούς στόχους και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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