Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία 56χρονος γερμανός που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι

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Στην σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου η Αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 56χρονος κατηγορείται για κατασκοπεία. Σύμφωνα με τις Αρχές κατείχε επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε απαθανατίσει στρατιωτικούς στόχους και στρατιωτικά αεροπλάνα.
Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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