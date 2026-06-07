Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 55χρονος εγκατέλειψε 9 νεογέννητα γατάκια σε οικόπεδο – Έφαγε πρόστιμο 270.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου, μετά από καταγγελία για περιστατικό εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ασυνείδητος πήρε τα εννέα νεογέννητα γατάκια από τη μαμά τους και τα εγκατέλειψε σε αδόμητο χώρο στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κακοποίηση ζώων, επιβάλλοντας πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε ένα από τα εννέα γατάκια. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 270.000 ευρώ. Παράλληλα, βεβαιώθηκε επιπλέον πρόστιμο 300 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση που αφορά την έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip).

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.

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