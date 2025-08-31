Σύνοδος Τιαντζίν (SCO): Η συμμαχία Ρωσίας-Κίνας-Ινδίας που θέλει να «ταράξει τη Δύση» – H επιρροή του Πούτιν και ο ρόλος της Β. Κορέας

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είναι μεταξύ των περισσότερων από 20 ηγετών του κόσμου που παρακολουθούν τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία διεξάγεται στην βόρεια κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Αν και δεν αποτελεί επίσημη συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ, έχει σχεδιαστεί για να «ταράξει» τη Δύση, σχολιάζει η ανταποκρίτρια του Sky News.

«Αυτό που θα κάνει η σύνοδος είναι να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες για την ικανότητα της Κίνας να συγκεντρώνει αυτές τις δυνάμεις σε μια εποχή που, όπως λένε κάποιοι, η Αμερική δεν μπορεί — και οι άνθρωποι στη Δύση θα παρακολουθούν οπωσδήποτε», αναφέρει.

«Ο Πούτιν εισέρχεται σε αυτή τη σύνοδο ενισχυμένος, σίγουρος, αναμφίβολα. Είναι εδώ για να εδραιώσει πραγματικά την υποστήριξη από εκείνες τις χώρες που τον έχουν στηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης», αναφέρει η ίδια.

Ο SCO περιλαμβάνει την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Καζακστάν, την Κιργιζία, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Λευκορωσία – με ακόμα 16 χώρες να συμμετέχουν ως παρατηρητές ή «εταίροι διαλόγου». Η περιφερειακή οργάνωση ασφαλείας υπό την ηγεσία Κίνας και Ρωσίας προσπαθεί να επαναφέρει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων προς όφελός τους και μακριά από τις ΗΠΑ.

Ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έφτασε στο Τιαντζίν την Κυριακή για υποδοχή με κόκκινο χαλί και θερμές χαιρετισμούς από ανώτερους αξιωματούχους της πόλης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει σχεδόν μια εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στενό του σύμμαχο, και θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στο Πεκίνο, η οποία σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Πούτιν αναμένεται να είναι ο επίσημος καλεσμένος μαζί με τον Κιμ Γιονγκ-ουν της Βόρειας Κορέας και ηγέτες του Ιράν και της Κούβας.

Ο Κιμ και ο Πούτιν υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, και η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι είχε αναπτύξει στρατιώτες στο μέτωπο στην Ουκρανία για να πολεμήσουν μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πούτιν έχει στραφεί στο Πεκίνο για οικονομική και πολιτική υποστήριξη από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Κίνα και η Ρωσία κήρυξαν μια «σχέση χωρίς όρια» όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε το Πεκίνο μόλις λίγες μέρες πριν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Κίνα και Ινδία έρχονται πιο κοντά

Οι ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας δήλωσαν ότι υπάρχει πλέον βαθύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, μετά από χρόνια έντασης που περιλαμβάνουν μια μακροχρόνια διαμάχη για τα σύνορα.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκαν στα περιθώρια της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην λιμενική πόλη Τιαντζίν. Είναι η πρώτη φορά σε επτά χρόνια που ο Μόντι επισκέπτεται την Κίνα.

Ο Σι είπε στον Μόντι ότι η Κίνα και η Ινδία θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Μόντι δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μια «ατμόσφαιρα ειρήνης και σταθερότητας» μεταξύ τους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, ενώ ο Πούτιν αντιμετωπίζει απειλές κυρώσεων για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Καθώς η σχέση ΗΠΑ-Ινδίας αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες, ο Μόντι πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Σι. Και οι δύο χώρες δεν είναι μόνο οι πιο πολυπληθείς, αλλά διαθέτουν και δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.

Ο Μόντι ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας — που είχαν ανασταλεί από τις θανατηφόρες συγκρούσεις στρατευμάτων στα κοινά τους σύνορα στα Ιμαλάια το 2020 — θα ξαναρχίσουν, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Σι δήλωσε ότι «και οι δύο πλευρές χρειάζεται να προσεγγίσουν και να διαχειριστούν τη σχέση μας από στρατηγικό ύψος και μακροπρόθεσμη οπτική» και ότι «είναι η σωστή επιλογή και για τις δύο πλευρές να είναι φίλοι».

Υψηλού συμβολισμού Σύνοδος

Η σύνοδος κορυφής του SCO καθαυτή είναι κυρίως συμβολική, αλλά θα δώσει την ευκαιρία στους ηγέτες να εκφράσουν κοινές ενστάσεις και κοινούς στόχους. Η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν από μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, η οποία θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οργάνωση περιλαμβάνει 10 κράτη-μέλη — συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, του Πακιστάν και του Ιράν — καθώς και 16 εταίρους διαλόγου και παρατηρητές.

Ο Πούτιν, στενός σύμμαχος της Κίνας, έφτασε στο Τιαντζίν την Κυριακή για υποδοχή με κόκκινο χαλί.

Ο SCO δημιουργήθηκε από την Κίνα, τη Ρωσία και τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας το 2001 ως μέτρο αντιμετώπισης για να περιορίσει την επιρροή δυτικών συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ.

Η φετινή σύνοδος είναι η μεγαλύτερη από την ίδρυσή του.

Για το Τιαντζίν, η σύνοδος έχει καταστεί μεγάλο γεγονός, με πανό και πινακίδες να την προβάλλουν σε όλη τη βόρεια λιμενική πόλη.

Το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες ντόπιοι συγκεντρώνονται στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού για να δουν μια προβολή φωτισμού σε πολυκατοικίες, ενώ η σύνοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα γεμάτοι, καθιστώντας δύσκολη ακόμη και την κίνηση των ανθρώπων, ειδικά γύρω από τη ιστορική Γέφυρα Τζιέφανγκ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πεζοί μερικές φορές πρέπει να περιμένουν καθώς τοποθετούνται οδοφράγματα για να περάσουν γρήγορα οι αυτοκινητοπομπές των επισκεπτών ηγετών του κόσμου.

Τα ταξί και άλλες υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν ανασταλεί στο κέντρο της πόλης, αλλά αυτό δεν έχει μειώσει τον ενθουσιασμό των πλήθους που θέλει να συμμετάσχει σε αυτό που περιγράφεται ως ιστορική συνάντηση.

Ωστόσο, η αστυνομία συμβουλεύει τους περισσότερους από 13 εκατομμύρια κατοίκους του Τιαντζίν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη, αν είναι δυνατόν, και να περιορίζονται στα κοντινά καταστήματα για την αγορά άμεσων αναγκών.

Διαβάστε επίσης:

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

Ισραήλ: «Εξοντώσαμε τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς»