search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 07:04

Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

01.09.2025 07:04
taliban new

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φόβους για εκατοντάδες νεκρούς, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περί τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των διασωστικών συνεργείων και την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της καταστροφής.

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ή τραυματιών, ενώ ορισμένες ανεπιβεβαίωτες τοπικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και θαμμένους κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υγειονομικό, ανέφερε το υπουργείο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα.

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. 

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος- 8 χιλιομέτρων εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Τον Οκτώβριο του 2023, ένας σεισμός στην δυτική επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 2.400 άτομα.

Διαβάστε επίσης

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF – Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

ASTINOMIKO-MEGARO-XANION
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

Pao metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Παναθηναϊκό: Στη Αθήνα βρίσκονται οι Ντέσερς και Ταμπόρδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF - Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:35
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

1 / 3