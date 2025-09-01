Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φόβους για εκατοντάδες νεκρούς, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περί τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των διασωστικών συνεργείων και την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της καταστροφής.

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ή τραυματιών, ενώ ορισμένες ανεπιβεβαίωτες τοπικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και θαμμένους κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υγειονομικό, ανέφερε το υπουργείο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα.

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος- 8 χιλιομέτρων εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Τον Οκτώβριο του 2023, ένας σεισμός στην δυτική επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 2.400 άτομα.

Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

BREAKING: People TRAPPED after house roof collapses as a result of earthquake in Afghanistan



At least 9 people have been KILLED. Local media say 30 injured https://t.co/HZLqprB76V pic.twitter.com/p6l9sZw3IH — Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025

د کنړ. او دره نور او خیوی زحمیان یی ننګرهار صحت عامی ته راوړی#Afghanistan, #earthquake pic.twitter.com/InnZmrE4Le — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) August 31, 2025

Διαβάστε επίσης

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF – Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο