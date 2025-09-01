search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.09.2025 17:00

«Θερμή» υποδοχή της φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία από την αντιπολίτευση – Έπεσαν… κονταριές σε αυτοκίνητο της συνοδείας της

01.09.2025 17:00
voulgaria ursula 887- new

Άναψαν τα αίματα στην υποδοχή της προέδρου της Κομισιόν στη Βουλγαρία, καθώς η αντιπολίτευση οργάνωσε διαδήλωση κατά της επίσκεψης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και μάλιστα οι  διαδηλωτές κατάφεραν να προσεγγίσουν και ένα από τα αυτοκίνητα της διπλωματικής αποστολής, χτυπώντας το με κοντάρια από τα πανό που κρατούσαν.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν σε αυτό επέβαινε η πρόεδρος της Κομισιόν, καθώς αργότερα πληροφορίες ανέφεραν πως η ίδια τελικά έφτασε στο εργοστάσιο με ελικόπτερο.

Οι συγκεντρωμένοι του αντιευρωπαϊκού και φιλορωσικού κόμματος «Αναγέννηση», προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο της προέδρου της Κομισιόν στο εργοστάσιο όπλων (Vazov Machine Engineering Plants / VMZ) της βουλγαρικής πόλης Σόποτ, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την ενίσχυση της παραγωγής όπλων για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής άμυνας.

Στελέχη της αντιπολίτευσης ανέφεραν πως οι διαδηλωτές ήθελαν να δείξουν στην πρόεδρο της Κομισιόν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη στη Βουλγαρία, καθώς υπονομεύει τις οικονομίες και τις αξίες των κρατών-μελών της ΕΕ.  Όπως τόνισαν – επίσης – οι κυβερνώντες μετατρέπουν τη χώρα σε πεδίο δοκιμών για τις ευρωατλαντικές δυνάμεις (ΝΑΤΟ), οι οποίες είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να διεξάγουν έμμεσο πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Ο ηγέτης του κόμματος Αναγέννηση, Κωσταντίν Κωσταντίνοφ, καταγράφηκε σε βίντεο να μπλοκάρει την είσοδο ενός αυτοκινήτου, ενώ οι διαδηλωτές αποδοκίμαζαν τους Ευρωπαίους και Βούλγαρους αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει την κυβέρνηση της χώρας πως παίζει απλώς το ρόλο του «υπηρέτη» της Φον Ντερ Λάιεν, «προδίδοντας» τη λαϊκή βούληση». Επιπλέον έχει χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την φον ντερ Λάιεν ως «σύμβολο της παρακμής του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Ο Κωσταντίνοφ, που έχει στο παρελθόν ζητήσει την αποχώρηση της Βουλγαρίας από το ΝΑΤΟ, οργάνωσε τις διαδηλώσεις μαζί με το επίσης ακροδεξιό αντιευρωπαϊκό κόμμα «Velichie».

Οι διαδηλωτές, κρατώντας βουλγαρικές αλλά και ρωσικές σημαίες, δήλωσαν πως η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είναι ανεπιθύμητη και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις πολιτικές της ευρωπαϊκής ηγεσίας, αλλά και στην ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας, η οποία αναμένεται να ενταχθεί και επίσημα στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Οι κινητοποιήσεις της Κυριακής ήταν η πιο πρόσφατη κλιμάκωση μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς έντασης ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας και την αντιπολίτευση που αντιμάχεται τις αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και την επιθετική στάση κατά της Ρωσίας.

«Αν η φον ντερ Λάιεν θεωρεί ότι η Ρωσία είναι εχθρός της Βουλγαρίας, η συντριπτική πλειονότητα του βουλγαρικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη», τόνισε ο Κωσταντίνοφ.

Απτόητη η πρόεδρος της Κομισιόν συνέχισε την περιοδεία της

Παρά τις κινητοποιήσεις, η φον ντερ Λάιεν συνέχισε την περιοδεία της στη μεγαλύτερη κρατική αμυντική βιομηχανία της Βουλγαρίας, συνοδευόμενη από τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ και τον ηγέτη του GERB, Μπόικο Μπορίσοφ, στο πλαίσιο περιοδείας σε χώρες της πρώτης γραμμής, που περιλάμβανε επίσης την Πολωνία και τη Φινλανδία.

«Αυτό είναι ακριβώς το είδος έργου που θέλουμε να δούμε», δήλωσε κατά την επίσκεψή της στη μονάδα. «Θα φέρει καλές θέσεις εργασίας στην περιοχή. Έως και 1.000 νέες θέσεις θα δημιουργηθούν στο Σόποτ χάρη σε αυτά τα έργα, ενώ παράλληλα αυξάνουμε την παραγωγή πυρομαχικών».

Η πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε τα σχέδια της Βουλγαρίας για την κατασκευή εργοστασίου πυρίτιδας και την ενίσχυση της παραγωγής οβίδων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, προτείνοντας ότι η Σόφια μπορεί να επωφεληθεί από πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.

1 / 3