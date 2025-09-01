Ο Σι της Κίνας έστρωσε το… χαλί σε μια νέα παγκόσμια τάξη, στο πλευρό των Πούτιν και Μόντι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε τη Δευτέρα το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που θα δίνει προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο», σε μια άμεση πρόκληση προς τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος και να εφαρμόζουμε τον αληθινό πολυμερισμό», δήλωσε ο Σι, σε μια ελαφρώς έμμεση επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πολιτική δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι», πρόσθεσε.

Ο Σι φιλοξένησε περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών σε μια σύνοδο κορυφής στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την Κίνα, ενώ ηχηρή ήταν η παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Σε μια εικόνα που προώθησε μια ατμόσφαιρα αλληλεγγύης, ο Πούτιν και ο Μόντι φαίνονται να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς περπατούν χαρούμενοι προς τον Σι πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής. Οι τρεις άνδρες στέκονταν δίπλα δίπλα, γελώντας, περιτριγυρισμένοι από διερμηνείς.

«Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν η σκηνή ήταν στημένη ή αυτοσχέδια, αλλά δεν έχει και τόση σημασία», έγραψε ο Eric Olander, αρχισυντάκτης του The China-Global South Project.

«Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ακόλουθοί του πίστευαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δασμούς για να πιέσουν την Κίνα, την Ινδία ή τη Ρωσία να υποταχθούν, αυτή η συνάντηση λέει το αντίθετο».

Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Μόντι έκανε μια βόλτα με τον Πούτιν με τη θωρακισμένη λιμουζίνα Aurus του Ρώσου ηγέτη καθ’ οδόν προς τη διμερή τους συνάντηση.

«Οι συζητήσεις μαζί του είναι πάντα διορατικές», έγραψε ο Μόντι στο X. Στη διμερή συνάντηση, ο Πούτιν προσφώνησε τον Μόντι στα ρωσικά ως «Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε».

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αργού παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της αυτές, αλλά όχι στην Κίνα. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) με έδρα το Πεκίνο ιδρύθηκε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες ως περιφερειακό μπλοκ ασφάλειας. Η Κίνα, η Ρωσία και τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ασίας είναι ιδρυτικά μέλη. Η Ινδία εντάχθηκε το 2017.

Ο Σι δεν καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα σε αυτό που ονόμασε «Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» – η τελευταία σε μια σειρά πλαισίων πολιτικής από το Πεκίνο που αποσκοπούν στην προώθηση της ηγεσίας της Κίνας και στην αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών που κυριαρχούνται από τις ΗΠΑ και διαμορφώθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νωρίτερα, ο Σι πίεσε επίσης για αυτό που περιέγραψε ως πιο συμπεριληπτική οικονομική παγκοσμιοποίηση εν μέσω της αναταραχής που προκλήθηκε από τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ, προωθώντας την «αγορά μεγάλης κλίμακας» και την οικονομική ευκαιρία του Οργανισμού.

Νέο σύστημα σταθερότητας

Ο Πούτιν, η χώρα του οποίου έχει σφυρηλατήσει ακόμη στενότερους οικονομικούς δεσμούς και δεσμούς ασφαλείας με την Κίνα εν μέσω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης έχει αναβιώσει τον «γνήσιο πολυμερισμό», με τα εθνικά νομίσματα να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε αμοιβαίους διακανονισμούς.

«Αυτό, με τη σειρά του, θέτει τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρασία», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αυτό το σύστημα ασφαλείας, σε αντίθεση με τα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα, θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη τα συμφέροντα ενός ευρέος φάσματος χωρών, θα είναι πραγματικά ισορροπημένο και δεν θα επιτρέπει σε μια χώρα να διασφαλίζει τη δική της ασφάλεια εις βάρος των άλλων».

Ο Σι ζήτησε τη δημιουργία μιας νέας τράπεζας ανάπτυξης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, σε αυτό που θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς την μακροχρόνια φιλοδοξία του μπλοκ να αναπτύξει ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών που θα παρακάμπτει το δολάριο των ΗΠΑ και τη δύναμη των αμερικανικών κυρώσεων.

Το Πεκίνο θα παράσχει 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) δωρεάν βοήθεια στα κράτη μέλη φέτος και άλλα 10 δισεκατομμύρια γιουάν σε δάνεια σε μια τραπεζική κοινοπραξία του Οργανισμού.

Η Κίνα θα κατασκευάσει επίσης ένα κέντρο συνεργασίας τεχνητής νοημοσύνης για τα έθνη του SCO, τα οποία έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετάσχουν στον σεληνιακό ερευνητικό σταθμό της Κίνας, πρόσθεσε ο Σι.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη σύνοδο κορυφής ως ευκαιρία για να βελτιώσει τους δεσμούς του με το Νέο Δελχί. Ο Μόντι, που επισκέπτεται την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης του εμπορίου.

Ξεχωριστά, ο Σι θα προεδρεύσει μιας τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης την Τετάρτη στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν ο Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε αυτήν την παρέλαση -για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο- θα παρουσιαστεί η τελευταία στρατιωτική τεχνολογία της Κίνας σε μια επίδειξη δύναμης που, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα στοχεύει στον εκφοβισμό και την αποτροπή πιθανών αντιπάλων.

Η σύνοδος καταδικάζει τους εμπορικούς πολέμους, τις επιθέσεις κατά του Ιράν

Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ- SCO), εξέφρασε την αντίθεσή της στον εμπορικό καταναγκασμό και καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των μελών της.

Τα κράτη μέλη του ΟΣΣ απορρίπτουν τα μονομερή μέτρα καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των «οικονομικών μέτρων», αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν, σε μια προφανώς επικριτική δήλωση για τους εμπορικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατα, ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50% λόγω των πετρελαϊκών συναλλαγών της με τη Ρωσία. Το Πεκίνο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον, αφού και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Μάιο σε μια προσωρινή παύση της έντονης δασμολογικής διαμάχης.

Εξάλλου, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Οργανισμός «καταδικάζει σθεναρά τις ενέργειες που προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων και μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητά «πλήρη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στον θύλακα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη του ΟΣΣ που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ωστόσο, τα 10 κράτη μέλη καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην ελεγχόμενη από την Ινδία περιοχή του Κασμίρ στις 22 Απριλίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 30 ανθρώπους. Ακολούθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα απόσπασμα σχετικά με τη σύγκρουση προκάλεσε διαμάχες με την ινδική πλευρά κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΟΣΣ. Το Πακιστάν είναι επίσης μέλος του ΟΣΣ.

Ο ΟΣΣ καταδίκασε επίσης έντονα τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών πυρηνικής ενέργειας παραβιάζουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αναφέρεται στο κείμενο της κοινής διακήρυξης.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια, φαινομενικά ως αντίπαλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας ΝΑΤΟ, αν και τα οικονομικά ζητήματα κυριάρχησαν στις περισσότερες συναντήσεις.

Στην σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας, του Καζακστάν, του Πακιστάν, του Ιράν, της Λευκορωσίας, του Τατζικιστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Κιργιστάν.

O Οργανισμός καταγγέλλει την απόπειρα επαναφοράς των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν από τους Ευρωπαίους

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης προειδοποίησε σήμερα ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία «επανερμηνεία» του ψηφίσματος του ΟΗΕ που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Οι χώρες μέλη του ΟΣΣ δηλώνουν στο κοινό ανακοινωθέν τους ότι «κάθε απόπειρα κακής ερμηνείας ή αυθαίρετης επανερμηνείας αυτού του ψηφίσματος θα έπληττε την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε εξάλλου ότι η χώρα του, η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη στην οποία καταγγέλλουν ως «νομικά αβάσιμη και πολιτικά καταστροφική» την προσπάθεια των Ευρωπαίων να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, επικαλούμενες έναν όρο που περιλαμβανόταν στη διεθνή συμφωνία του 2015 (τον μηχανισμό snapback) έχουν δώσει στο Ιράν διορία 30 ημερών προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο ζήτημα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλουν και πάλι τις κυρώσεις που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της συνόδου του ΟΣΣ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν και δήλωσε ότι πιστεύει πως θα ήταν χρήσιμο για την Τεχεράνη να συνεχίσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.

