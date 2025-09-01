Ισπανία: Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακών καιρικών συνθηκών (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας στολίσκος, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη και απέπλευσε χθες, Κυριακή, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Βαρκελώνης εξαιτίας θυελλωδών καιρικών συνθηκών, δήλωσαν οι διοργανωτές σήμερα.
«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.
Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.
Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο με δεκάδες σκάφη που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.
