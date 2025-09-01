Ισπανία: Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακών καιρικών συνθηκών (videos)

Ένας στολίσκος, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη και απέπλευσε χθες, Κυριακή, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Βαρκελώνης εξαιτίας θυελλωδών καιρικών συνθηκών, δήλωσαν οι διοργανωτές σήμερα.

«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.

🌍🚢 | More than 50 ships from 44 countries have set sail for Gaza.



The Global Sumud Flotilla departed Barcelona on August 31, carrying humanitarian aid and directly challenging the Israeli blockade. Additional vessels will join along the route, showing global unity against… pic.twitter.com/MAVHED7cEd — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) September 1, 2025

Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.

Ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ, βρίσκονται στον στολίσκο με δεκάδες σκάφη που στοχεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

The Journey Of Largest Flotilla Has Begin…!! pic.twitter.com/Y6asv5WQfw September 1, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της – «Προσγειώθηκε με ασφάλεια»

Πούτιν και Μόντι πιασμένοι από το χέρι στην Κίνα – Η «βόλτα» στη λιμουζίνα του ρώσου προέδρου (Photos)

Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα