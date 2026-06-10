Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Η Κυβέρνηση αφήνει τη μετακινούμενη κτηνοτροφία στον αέρα»

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τους αυστηρούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη μετακινούμενη κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, ζητώντας άμεση ευρωπαϊκή στήριξη για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος, αβεβαιότητα και πρακτικά αδιέξοδα.

Η προστασία της υγείας των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτη. Όμως, όπως επισημαίνει ο κ. Αρναούτογλου, οι υγειονομικοί περιορισμοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε οικονομική καταδίκη για τους ανθρώπους της παραγωγής, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύονται από ένα σαφές, δίκαιο και αποτελεσματικό σχέδιο στήριξης.

Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ζωοτροφών, δυσκολία πρόσβασης σε βοσκότοπους, πρόσθετο κόστος μεταφοράς και μέτρων βιοασφάλειας, αλλά και αβεβαιότητα για την επάρκεια και την ταχύτητα των αποζημιώσεων.

Πρόκειται για ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στηρίζουν την τοπική οικονομία, προστατεύουν τους βοσκότοπους και συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, όπως η φέτα ΠΟΠ.

Κι όμως, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά τον πρωτογενή τομέα με αποσπασματικά μέτρα, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Αντί για ολοκληρωμένο σχέδιο, οι κτηνοτρόφοι εισπράττουν ανασφάλεια. Αντί για έγκαιρη στήριξη, καλούνται να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος μιας κρίσης που απειλεί την ίδια τη βιωσιμότητα της μετακινούμενης κτηνοτροφίας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει στην ερώτησή του ότι η μετακινούμενη κτηνοτροφία δεν είναι κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής υπαίθρου, με σημαντική παραγωγική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία. Ιδίως το 2026, που έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων και Ποιμένων, η Ελλάδα οφείλει να προστατεύσει και όχι να εγκαταλείψει τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτόν τον τρόπο ζωής και παραγωγής.

Με την ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εάν παρακολουθεί τις επιπτώσεις των περιορισμών στη μετακινούμενη κτηνοτροφία στην Ελλάδα, ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη του αυξημένου κόστους και αν προτίθεται να εξετάσει ειδικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του Διεθνούς Έτους Βοσκοτόπων και Ποιμένων, για τη στήριξη και διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής υπαίθρου και έναν κρίσιμο πυλώνα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Δεν είναι απλώς ένας παραδοσιακός τρόπος παραγωγής. Είναι οικονομία, περιβάλλον, πολιτισμός, διαχείριση βοσκοτόπων και παραμονή ανθρώπων στον τόπο τους.

Η προστασία της υγείας των ζώων είναι απολύτως αναγκαία. Όμως οι περιορισμοί δεν μπορεί να επιβάλλονται χωρίς παράλληλη στήριξη στους ανθρώπους που πλήττονται. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος, δυσκολία πρόσβασης σε βοσκότοπους, γραφειοκρατία και αβεβαιότητα για τις αποζημιώσεις.

Δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να παράγουν με αξιοπρέπεια, κρατώντας ζωντανές περιοχές που ήδη δοκιμάζονται από εγκατάλειψη και δημογραφική συρρίκνωση.

Η Ευρώπη διαθέτει εργαλεία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ελληνική Κυβέρνηση έχει τη βούληση, την ετοιμότητα και το σχέδιο να τα αξιοποιήσει πραγματικά, πριν η μετακινούμενη κτηνοτροφία οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο».

Διαβάστε επίσης

«Βόμβες» Νίκου Παπανδρέου: Σε άλλη γραμμή από Χαριλάου για δημοσκοπήσεις – «Μετά τις εκλογές τα προοδευτικά κόμματα να συνεργαστούν»

ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του στην Πολιτική Επιτροπή – Η εκλογή Κυρανάκη και η προεκλογική ετοιμασία

Τα 42 μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή