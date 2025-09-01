Στην Γαλλία την Πέμπτη οι «πρόθυμοι» του Ζελένσκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη τη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.
Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.
