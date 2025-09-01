search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.09.2025 16:47

Στην Γαλλία την Πέμπτη οι «πρόθυμοι» του Ζελένσκι

01.09.2025 16:47
Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη τη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.

