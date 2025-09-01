Στην Γαλλία την Πέμπτη οι «πρόθυμοι» του Ζελένσκι

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη τη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.

Διαβάστε επίσης:

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι προκάλεσε παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν, παρά τους ισχυρισμούς της Κομισιόν

Ισπανία: Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακών καιρικών συνθηκών (videos)

Πούτιν και Μόντι πιασμένοι από το χέρι στην Κίνα – Η «βόλτα» στη λιμουζίνα του ρώσου προέδρου (Photos)