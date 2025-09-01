search
01.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.09.2025 18:35

Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ για τριμερή ή κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσακόφ στον δημοσιογράφου VGTRK, Πάβελ Ζαρούμπιν.

Είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων στις ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις.

«Μέχρι στιγμής, αυτά που μεταδίδονται στον Τύπο δεν είναι ακριβώς αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Τώρα μιλάνε για μια τριμερή συνάντηση, για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Αλλά συγκεκριμένα, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε «συνεννόηση» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Δεν είπε όμως αν θα συμφωνούσε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη μεσολάβηση του Τραμπ, ο οποίος προφανώς είχε δώσει τη Δευτέρα ως προθεσμία για την απάντηση του Πούτιν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Κίνα, ο Πούτιν συνέχισε να υπερασπίζεται την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία, κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση για τον πόλεμο.

Μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και η Μόσχα δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει.

Η Γερμανία «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για τα στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει αρμοδιότητα να συζητά το θέμα»

Εννέα πρώην επικεφαλής των CDC κατηγορούν τον υπουργό Υγείας Κένεντι ότι θέτει την υγεία των Αμερικανών σε κίνδυνο

Γιατί ο Τραμπ διστάζει να τιμωρήσει τον Πούτιν

