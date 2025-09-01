Γιατί ο Τραμπ διστάζει να τιμωρήσει τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα τιμωρήσει τη Ρωσία και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν η Μόσχα δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες ή σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Η Ρωσία όμως, σύμφωνα με το CNBC, δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι προτίθεται να κάνει κάποιο από τα δύο, αντίθετα συνεχίζοντας και εντείνοντας τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, επιδιώκει να εδραιώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης.

Και παρόλα αυτά, ο Τραμπ αποφεύγει να επιβάλλει ένα μεγάλο πακέτο επιπλέον κυρώσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν μια ήδη αποδυναμωμένη χώρα, όπως ισχυρίζεται το CNBC ότι είναι η Ρωσία.

Ο λόγος για τη στασιμότητα είναι στρατηγικός και υπερβαίνει τη Ρωσία, σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι όσο περισσότερο καθυστερεί ο Τραμπ, τόσο περισσότερο υπονομεύει τη δική του θέση και την θέση των ΗΠΑ.

«Ο ρωσικός προϋπολογισμός βρίσκεται στην πραγματικότητα υπό μεγάλη πίεση… οπότε αν υπάρξουν πιο σημαντικές κυρώσεις που θα στοχεύουν στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου από τις ΗΠΑ – για το οποίο έχουν μιλήσει αλλά δεν έχουν κάνει κάτι- αυτό θα θέσει τον προϋπολογισμό υπό μεγαλύτερη πίεση. Όμως δεν έχει συμβεί αυτό», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ο Κρις Γουίφερ, διευθύνων σύμβουλος της Macro-Advisory με έδρα τη Μόσχα.

Υπάρχουνν δύο σημαντικοί παράγοντες πίσω από την επιφυλακτικότητα του Τραμπ, είπε ο Γουίφερ: η επιθυμία του προέδρου να θεωρηθεί ως μεσολαβητής για την ειρήνη και οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο να ωθήσει τη Ρωσία βαθύτερα στην τροχιά της Κίνας.

«Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να φέρει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ότι θα μπορούσε να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι μπορεί να λάβει τα εύσημα για την προώθηση της ειρήνης. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, είναι ένας παράγοντας, επειδή γνωρίζουμε τον χαρακτήρα του», δήλωσε στο CNBC στην εκπομπή «Squawk Box Europe».

«Ο δεύτερος λόγος… είναι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι εάν η Ρωσία ηττηθεί, εάν η Ρωσία απομονωθεί πλήρως από τη Δύση και δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής όσον αφορά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τότε δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει ακόμη περισσότερο με την Κίνα, και αυτό ενδεχομένως θα ενίσχυε τη θέση της Κίνας».

Η προσέγγιση Μόσχας-Πεκίνου θα σήμαινε ότι η τελευταία θα είχε «σχεδόν απεριόριστη» πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, βιομηχανικά υλικά και στην Αρκτική, δήλωσε ο αναλυτής, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε ουσιαστικά να εμποδίσει τις ΗΠΑ από τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα της Αρκτικής.

Θα επέτρεπε επίσης στην Κίνα μεγαλύτερη πρόσβαση στη ρωσική στρατιωτική τεχνολογία, όπως τα stealth υποβρύχια και περαιτέρω ευκαιρίες στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν για αυτό, σημείωσε ο Weafer, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουν η Ρωσία να γίνει ουσιαστικά επισήμως “θυγατρική” της Κίνας. Θέλουν να βρίσκεται περισσότερο στη μέση. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο προχωρούν προσεκτικά προς το παρόν».

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία παρακολουθεί τον Τραμπ να αφήνει να περνούν οι προθεσμίες του κατά της Ρωσίας, με το Κίεβο να είναι απογοητευμένο από τις υποτιθέμενες χαμένες ευκαιρίες να πιέσει τον Πούτιν για εκεχειρία.

«Οι Ουκρανοί ήλπιζαν ότι η προθεσμία της 8ης Αυγούστου που έθεσε ο Τραμπ για να αποδεχτεί ο Πούτιν μια κατάπαυση του πυρός θα εξασφάλιζε πιο σταθερή αεροπορική άμυνα», δήλωσε σε ανάλυση τον Αύγουστο ο Τζον Χερμπστ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και επικεφαλής του Κέντρου Ευρασίας του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, απογοητεύτηκαν όταν ο Τραμπ άφησε τον Πούτιν να προσπεράσει την προθεσμία της 8ης Αυγούστου για να τερματίσει τις μάχες χωρίς συνέπειες. «Αντίθετα, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, η οποία δεν έχει ακόμη αποφέρει ευελιξία από τη Ρωσία», έγραψε ο Χερμπστ.

«Τώρα σφίγγουν τα δόντια τους και μαζί με πολλούς από τους Ευρωπαίους εταίρους τους, περιμένουν τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να συνειδητοποιήσουν ότι η Ρωσία παίζει μαζί τους- και να λάβουν τα ισχυρά μέτρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ εάν η Ρωσία συνέχιζε τον πόλεμό της στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Εμβάθυνση των δεσμών Κίνας-Ρωσίας-Ινδίας

Οι ηγέτες του Πεκίνου και της Μόσχας φάνηκαν να επιδεικνύουν το κλίμα φιλίας τους στην 25η σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης τη Δευτέρα. Στον Οργανισμό συμμετέχουν 20 ξένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους δασμούς του Τραμπ και το συνεχιζόμενο εμπόριο πετρελαίου, οι μεγάλες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας έχουν εμβαθύνει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς τους, ενώ οι αντίστοιχες σχέσεις τους με τη Δύση έχουν επιδεινωθεί.

Interactions in Tianjin continue! Exchanging perspectives with President Putin and President Xi during the SCO Summit. pic.twitter.com/K1eKVoHCvv — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προέτρεψε τη Δευτέρα τους συναδέλφους του ηγέτες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και τους κάλεσε να απορρίψουν αυτό που αποκάλεσε «νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου».

Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν δήλωσε στον Οργανισμό Συνεργασίας ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο άνοιξε τον δρόμο για την εξεύρεση ενός τρόπου επίλυσης της ουκρανικής «κρίσης», όπως περιέγραψε τον τριετή και πλέον πόλεμο. Ωστόσο, ευχαρίστησε τους Ασιάτες συμμάχους της Ρωσίας για την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες και τις προτάσεις για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης από την Κίνα, την Ινδία και άλλους στρατηγικούς εταίρους μας. Η αμοιβαία κατανόηση που επιτεύχθηκε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, ελπίζω. Ελπίζω να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Σύνοδοι κορυφής όπως ο SCO δημιουργούν ένα νέο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό οικοσύστημα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το «ξεπερασμένο» ευρωατλαντικό μοντέλο εξουσίας, δήλωσε ο Πούτιν.

Αυτό το νέο σύστημα «θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ενός μέγιστου αριθμού χωρών και θα ήταν πραγματικά ισορροπημένο», που σημαίνει «ένα σύστημα στο οποίο μια ομάδα χωρών δεν θα εξασφάλιζε την ασφάλειά της εις βάρος των άλλων».

