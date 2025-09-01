search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
01.09.2025

Με το θωρακισμένο τρένο του ταξιδεύει προς την Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν

01.09.2025 19:16
Kim Jong Un

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ για την Κίνα, όπου θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πεκίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ο Κιμ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες – καθιστώντας την την πρώτη του πολυμερή διεθνή συνάντηση.

Ο Κιμ αναχώρησε από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας τη Δευτέρα το βράδυ με το θωρακισμένο τρένο του, το οποίο λέγεται ότι περιλαμβάνει ένα βαγόνι-εστιατόριο που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο ​​αστακό.

Η βαριά προστασία του τρένου σημαίνει ότι ταξιδεύει αργά και το ταξίδι του Κιμ αναμένεται να διαρκέσει έως και 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap της Νότιας Κορέας.

Η παρουσία του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρευρίσκεται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959. Θα είναι μεταξύ 26 άλλων αρχηγών κρατών – συμπεριλαμβανομένων ηγετών από τη Μιανμάρ, το Ιράν και την Κούβα – που θα παραστούν.

Η παρουσία του αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κίνα το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χάε.

Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά που επισκέφθηκε το Πεκίνο ήταν το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο.

Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο και φέρεται να φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών συνεδριάσεων, αιθουσών ακροατηρίων και υπνοδωματίων.

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα των λιμενεργατών της Γένοβας για τον στολίσκο της Γάζας: «Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας… θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη»

megara troxaio 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο οδηγός, κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

TSIPRAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση

kriti speira opla narkotika – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η ακτινογραφία της σπείρας και το κόλπο με την αγοραπωλησία οικοπέδου – Ναρκωτικά, όπλα, εκρηκτικά στη «φαρέτρα» της – Ανά ομάδες στα δικαστήρια

CAMILLA2
LIFESTYLE

Η Βασίλισσα Καμίλα αντιστάθηκε σε απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη, σύμφωνα με νέο βιβλίο

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

