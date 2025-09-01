Με το θωρακισμένο τρένο του ταξιδεύει προς την Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ για την Κίνα, όπου θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πεκίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ο Κιμ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες – καθιστώντας την την πρώτη του πολυμερή διεθνή συνάντηση.

Ο Κιμ αναχώρησε από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας τη Δευτέρα το βράδυ με το θωρακισμένο τρένο του, το οποίο λέγεται ότι περιλαμβάνει ένα βαγόνι-εστιατόριο που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο ​​αστακό.

Η βαριά προστασία του τρένου σημαίνει ότι ταξιδεύει αργά και το ταξίδι του Κιμ αναμένεται να διαρκέσει έως και 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap της Νότιας Κορέας.

Η παρουσία του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρευρίσκεται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959. Θα είναι μεταξύ 26 άλλων αρχηγών κρατών – συμπεριλαμβανομένων ηγετών από τη Μιανμάρ, το Ιράν και την Κούβα – που θα παραστούν.

Η παρουσία του αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κίνα το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χάε.

Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά που επισκέφθηκε το Πεκίνο ήταν το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο.

Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο και φέρεται να φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών συνεδριάσεων, αιθουσών ακροατηρίων και υπνοδωματίων.

Διαβάστε επίσης:

Δανός πρώην υπουργός εμπλέκεται σε σκάνδαλο παιδικής πορνογραφίας – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών για κατοχή υλικού

Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Γιατί ο Τραμπ διστάζει να τιμωρήσει τον Πούτιν