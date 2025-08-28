search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

28.08.2025 08:02

Κίνα: 26 ξένοι ηγέτες θα παρακολουθήσουν παρέλαση – Aνάμεσά τους Πούτιν, Κιμ και Πεζεσκιάν

28.08.2025 08:02
kim putin new

Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη ότι 26 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων –συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιντου Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν–, θα παραβρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη 3η Σεπτεμβρίου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργανώνεται για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμουκατά μήκος της λεωφόρου που περνάει μπροστά από την τεράστια πλατεία Τιενανμέν.

Ανώτερος αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Χονγκ Λέι, έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο.

Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που θα κάνει ο κ. Κιμ στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2019.

Το Πεκίνο εννοεί να κάνει επίδειξη δύναμης σε όλο τον κόσμο με την παρέλαση αυτή, που συμπίπτει με την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας.

Θα ακολουθήσει σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) με τη συμμετοχή κάπου είκοσι ξένων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stella_konitopoulou_ndp
LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά

pieria new
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

GIANNIS_KAPETANIOS2808
LIFESTYLE

Γιάννης Καπετάνιος: Από πρόβα σε παράσταση, πέρασε η ζωή μου και δεν το κατάλαβα

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
BUSINESS

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Εγκαινιάζει νέα στρατηγική ανάπτυξης στον ασφαλιστικό τομέα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση

bezos_tsaliki
LIFESTYLE

Η Ναταλία Τσαλίκη αποχαιρέτησε το καλοκαίρι – Η ανάρτηση με τον Γιάννη Μπέζο (photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

