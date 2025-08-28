Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες της επίθεσης στην εκκλησία – Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη 

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ένας μαυροφορεμένος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του σχολείου, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Σοφία Φόρτσα, μία 12χρονη ελληνικής καταγωγής που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στην Μινεσότα, κατά τη διάρκεια των αιματηρών πυροβολισμών.

Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι. Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου, άλλα 14 παιδιά και τρεις ογδοντάχρονοι ενορίτες τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να επιβιώσουν, ανέφερε ο αρχηγός.

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία εκείνη τη στιγμή. Οι Αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση συνέβη κοντά στην αρχή της λειτουργίας, όταν μερικά παιδιά είχαν καθίσει και άλλα εξακολουθούσαν να εισέρχονται.

Ο δράστης της επίθεσης

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με τρία όπλα, ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Ο 23χρονος πλησίασε από πλάγια την εκκλησία και πυροβόλησε με δεκάδες σφαίρες από τα παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας στην Καθολική Σχολή της Ευαγγελίστριας λίγο πριν τις 8:30 π.μ. (τοπική ώρα), δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων. «Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς», ανέφερε.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Μια ανάρτηση του Αυγούστου 2021 στη σελίδα της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας στο Facebook γιόρταζε την αποχώρησή της μετά από πέντε χρόνια εργασίας. Ένα ενημερωτικό δελτίο της εκκλησίας από το 2016 ανακοίνωνε την πρόσληψή της ως νέα διοικητική βοηθό και ανέφερε ότι ήταν μέλος της Εκκλησίας της Αγίας Αγνής στο Σεντ Πολ.

Δεν είναι σαφές αν ο δράστης παρακολούθησε ποτέ την εκκλησία, είχε επισκεφθεί τους χώρους της ή είχε εγγραφεί στο σχολείο.

Το κίνητρο αναζητά η αστυνομία

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο, κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του και είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα πρόσφατα. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Ο Ο’Χάρα είπε ότι η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει ακόμη καμία σχέση μεταξύ του δράστη και της εκκλησίας, ούτε έχει προσδιορίσει το κίνητρο της αιματοχυσίας.

Ανέφερε επίσης ότι οι Αρχές έψαχναν ένα όχημα στο πάρκινγκ που πιστεύεται ότι ανήκε στον δράστη και τρεις σχετικές κατοικίες στην περιοχή. Επίσης, εξέταζαν περιεχόμενο που ο δράστης φέρεται να είχε προγραμματίσει να δημοσιεύσει στο YouTube και το οποίο έχει πλέον αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον Ο’Χάρα εξετάζουν μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να δείχνει τον δράστη στο σημείο της επίθεσης.

Σε ένα κανάλι στο YouTube με τίτλο «Robin W», ο φερόμενος ως δράστης δημοσίευσε τουλάχιστον δύο βίντεο πριν το κανάλι καταργηθεί από τους διαχειριστές του ιστότοπου την Τετάρτη. Στα βίντεο δεν εμφανίζεται ποτέ το πρόσωπο του ατόμου που μιλάει.

Τα βίντεο που δημοσίευσε ο δράστης

Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 10 λεπτών, η κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου δείχνει μια κρυψώνα με όπλα, πυρομαχικά και γεμάτους γεμιστήρες με φράσεις γραμμένες πάνω τους, όπως «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ» και «Πού είναι ο Θεός σας;». Ορισμένες ήταν γραμμένες με κυριλλικό αλφάβητο.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, το άτομο που τραβάει το βίντεο τραγουδάει τη λέξη «αύριο» και λέει: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου… είναι οι μόνοι άνθρωποι από τους οποίους ζητώ συγγνώμη». Επίσης, «μετανιώνω για όλα. Δεν ζήτησα τη ζωή. Εσείς δεν ζητήσατε το θάνατο».

Σε ένα σημείο, το άτομο κρατά ένα μικρότερο πυροβόλο όπλο από την κρυψώνα και λέει: «Αυτό είναι για μένα. Σε περίπτωση που το χρειαστώ».

Το βίντεο δείχνει επίσης μια επιστολή που γράφτηκε στην οικογένεια του ατόμου, στην οποία ζητά συγγνώμη για το τι θα σημαίνει για αυτούς η επίθεση, εκφράζει την αγάπη του για αυτούς και τους λέει να αλλάξουν το όνομά τους και να «προχωρήσουν».

Ένα δεύτερο βίντεο, διάρκειας σχεδόν 20 λεπτών, δείχνει δύο διαφορετικά ημερολόγια. Το πρώτο έχει περισσότερες από 150 σελίδες, όλες γραμμένες σε κάτι που μοιάζει με το κυριλλικό αλφάβητο. Το δεύτερο ημερολόγιο είχε μια τελευταία καταχώριση με ημερομηνία 21-8-25, είχε περισσότερες από 60 σελίδες και ήταν επίσης γραμμένο εξ ολοκλήρου σε κυριλλικό αλφάβητο.

Το δεύτερο σημειωματάριο είχε ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό του εξωφύλλου που απεικόνιζε ένα Καλάσνικοφ πάνω από μια σημαία υπερηφάνειας για την ισότητα των τρανς. Δίπλα του υπήρχε ένα αυτοκόλλητο της μπάντας KMFDM. Ένας από τους δράστες της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999 είχε δημοσιεύσει τους στίχους της μπάντας στον ιστότοπό του πριν από την επίθεση.

Η γερμανική μπάντα έχει εκδώσει επανειλημμένα δηλώσεις καταδικάζοντας τη βία και τις σφαγές σε σχολεία. Ωστόσο, σε αρκετές φονικές επιθέσεις υψηλού προφίλ που έχουν συμβεί μετά το Κολουμπάιν, οι δράστες φορούσαν μπλουζάκια, αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονταν στο συγκρότημα ως αναφορά στη συγκεκριμένη επίθεση.

Στο βίντεο, ακούγεται το άτομο να μουρμουράει και να αναπνέει βαριά. «Μάλλον θα ανεβάσω ένα βίντεο την ίδια μέρα», λέει το άτομο πριν γυρίσει σε κάτι που μοιάζει με σχέδιο της κάτοψης μιας εκκλησίας, δείχνοντας δύο εξωτερικά παράθυρα και στη συνέχεια μαχαιρώνοντας την εικόνα με ένα μακρύ μαχαίρι.

Ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας ερευνάται η επίθεση

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε την σε ανάρτησή του στο Χ ότι η επίθεση ερευνάται ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους εναντίον των καθολικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ενημερώθηκε για το «τραγικό συμβάν με τους πυροβολισμούς» και ότι ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

«Το FBI αντέδρασε γρήγορα και βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μαθητής της πέμπτης τάξης Γουέστον Χέιλσν είπε στους δημοσιογράφους ότι έπεσε κάτω από τα στασίδια, καλύπτοντας το κεφάλι του, προστατευμένος από έναν φίλο του που ήταν ξαπλωμένος πάνω του. Ο φίλος του χτυπήθηκε.

«Φοβήθηκα πολύ για αυτόν, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι καλά», είπε ο 10χρονος, προσθέτοντας ότι προσευχόταν για τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

«Τα παιδιά έσκυψαν. Οι ενήλικες προστάτευαν τα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά προστάτευαν τα μικρότερα», είπε ο διευθυντής, Ματ Ντε Μπερ.

Ο πρώην βουλευτής της πολιτείας του Κεντάκι, Μπομπ Χελέρινγκερ, δήλωσε στο Associated Press ότι είναι θείος του δράστη, αλλά δεν τον είχε δει εδώ και μερικά χρόνια.

«Ήταν ανιψιός μου και εύχομαι να είχε πυροβολήσει εμένα αντί για αθώους μαθητές», είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Τον ήξερα ελάχιστα. Δεν έζησαν ποτέ στο Λούισβιλ. Ζούσαν στη Μινεσότα».

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Την Τετάρτη το βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι προσευχήθηκαν, σκούπισαν τα δάκρυά τους και αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο γυμναστήριο ενός κοντινού σχολείου, όπου ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς και η γερουσιαστής των ΗΠΑ Έιμι Κλόμπουτσάρ, μαζί με καθολικούς κληρικούς, ένωσαν τις φωνές τους με όσους πενθούσαν.

