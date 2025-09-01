Κατά τη διάρκεια των πρώτων ανακρίσεων, ο ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην Προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα και να μίλησε για επαφές του με εκπροσώπους της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Ουκρανική Υπηρεσία Radio Liberty.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Αντρίι Παρούμπι δήλωσε ότι είχε έναν γιο που ήταν στρατιωτικός και το 2023 έμαθε από τους συντρόφους του ότι είχε εξαφανιστεί προς την κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, άρχισε να παρακολουθεί τα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα για να βρει περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του γιου του. Αργότερα, άρχισε να επικοινωνεί με εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας (που προς το παρόν δεν έχουν κατονομαστεί από την έρευνα), οι οποίοι φέρονται να του παρείχαν πληροφορίες ότι ο γιος του είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με τον ύποπτο, στη συνομιλία, οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Ομοσπονδίας φέρονται να δικαιολόγησαν τις ενέργειες της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και, αντίθετα, κατηγόρησαν τις ουκρανικές αρχές ότι τον ξεκίνησαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ύποπτος ενημέρωσε τις επαφές του στη Ρωσική Ομοσπονδία ότι ζούσε στο Λβιβ και τους μίλησε για τον Αντρίι Παρούμπι, τον οποίο φέρεται να έβλεπε «επανειλημμένα».

Αργότερα, συνεχίζοντας να επικοινωνεί με εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άρχισε να προετοιμάζεται για τη δολοφονία: έλαβε ένα όπλο, αγόρασε εξοπλισμό – ένα ποδήλατο και ένα κράνος, και αγόρασε επίσης ένα αυτοκίνητο με πλαστά έγγραφα, με το οποίο ακολούθησε τον πολιτικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες ουκρανικές πηγές, αυτές οι πληροφορίες ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ανακρίσεων του υπόπτου.

Νωρίτερα, το Channel 5, επικαλούμενο δικές του πηγές, ανέφερε ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες «εκβίασαν τον ύποπτο με πληροφορίες σχετικά με την τύχη της σορού του γιου του, ενός στρατιωτικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας».

Σημειώνεται ότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ είχε εμπλακεί στον εμπρησμό στο κτίριο των Συνδικάτων της Οδησσού και τη σφαγή πάνω από 100 συνδικαλιστών από τα ακροδεξιά μορφώματα του «Δεξιού Τομέα», του «Τάγματος Αζόφ» και του «Αϊντάρ».

Εκτελούσαν εν ψυχρώ όσους επιχειρούσαν να διαφύγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Κάτω από το κτίριο οι Ουκρανοί νεοναζί, οπλισμένοι με περίστροφα, μαχαίρια και ρόπαλα, αποτελείωναν όσους επιζούσαν της πτώσης. Η έρευνα των αρχών τότε δεν είχε καταλήξει σε συμπέρασμα και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο…

Είχε πρωταγωνιστήσει στα γεγονότα του Euromaidan, στα πογκρόμ βίας και τρομοκρατίας, των δολοφονιών και των σφαγών που οι νεοναζιστικές ομάδες πραγματοποιούσαν σε ολόκληρη την Ουκρανία το 2014, με τη Δύση να τους αποκαλεί ως «υπερασπιστές της ελευθερίας», ενώ σήμερα είναι ενταγμένες στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας.

Συντόνιζε τις διαδηλώσεις από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014 και ενεργούσε ως de facto επικεφαλής των μονάδων «Αυτοάμυνας του Μαϊντάν», όταν οι συγκρούσεις μεταξύ των αντικυβερνητικών ρωσόφωνων Ουκρανών και των εθνικιστικών και φασιστικών δυνάμεων, που αναδείχτηκαν πραξικοπηματικά στην εξουσία του Κιέβου από το Φλεβάρη του 2014, πήραν πλέον ανοικτά ένοπλη μορφή στις περιοχές του Ντονμπάς.

Το 2018, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης, αποκαλώντας τον Χίτλερ «τον μεγαλύτερο δημοκράτη».

