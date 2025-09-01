search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 22:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 20:42

Ο Πούτιν προτείνει στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να εκδώσουν κοινά ομόλογα

01.09.2025 20:42
putin kina

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη Δευτέρα τα μέλη του 10μελούς Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) να εκδώσουν κοινά ομόλογα, ένα βήμα που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική εμβάθυνση της οικονομικής τους συνεργασίας.

Σε μια σύνοδο κορυφής της ομάδας στην Κίνα, ο Πούτιν παρουσίασε επίσης την ιδέα ενός κοινού συστήματος πληρωμών για εμπορικούς διακανονισμούς.

Ο SCO, που ιδρύθηκε το 2001, είναι ο διάδοχος του Shanghai Five, μιας ομάδας που αποτελείται από την Κίνα, τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν, που ιδρύθηκε το 1996. Τώρα περιλαμβάνει επίσης την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, τη Λευκορωσία και το Ουζμπεκιστάν.

«Υποστηρίζουμε την έκδοση κοινών ομολόγων των κρατών μελών», δήλωσε ο Πούτιν στους αρχηγούς κρατών του SCO στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας.

Είπε επίσης ότι υποστηρίζει «τη δημιουργία της δικής μας υποδομής πληρωμών, διακανονισμών και αποθετηρίων» και «τη δημιουργία μιας τράπεζας κοινών επενδυτικών έργων».

«Όλα αυτά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μας συναλλαγών και θα τις προστατεύσουν από τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό περιβάλλον», δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία πιέζει για μηχανισμούς διακανονισμού που να αποφεύγουν το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ, μετά τις δυτικές κυρώσεις στα συστήματα πληρωμών και τις κινεζικές τράπεζες που διέκοψαν το ρωσικό εμπόριο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι οικονομίες του SCO είχαν αναπτυχθεί κατά μέσο όρο κατά 5% το 2024.

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα των λιμενεργατών της Γένοβας για τον στολίσκο της Γάζας: «Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας… θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη»

Με το θωρακισμένο τρένο του ταξιδεύει προς την Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Γερμανία «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για τα στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει αρμοδιότητα να συζητά το θέμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wakeboarding
ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 27χρονου κατά τη διάρκεια wakeboarding στη Σαντορίνη

Gaza sea
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «Τρελή» προσπάθεια συγκάλυψης της εθνοκάθαρσης το σχέδιο για τη «Γάζα Ριβιέρα» που διέρρευσε

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα στην Κρήτη: «Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση» φώναξαν οι συλληφθέντες έξω από τον Εισαγγελέα

gold new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ όλων των εποχών έσπασε ο χρυσός – Ξεπέρασε το φράγμα των 3.500 δολαρίων

kefalogianni-doukas-34534
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έστειλε επιστολή στον Χάρη Δούκα για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ – «Ταυτίζεσαι με τις απόψεις του πρέσβη τους» απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 22:14
wakeboarding
ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 27χρονου κατά τη διάρκεια wakeboarding στη Σαντορίνη

Gaza sea
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «Τρελή» προσπάθεια συγκάλυψης της εθνοκάθαρσης το σχέδιο για τη «Γάζα Ριβιέρα» που διέρρευσε

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα στην Κρήτη: «Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση» φώναξαν οι συλληφθέντες έξω από τον Εισαγγελέα

1 / 3