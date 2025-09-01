Ο Πούτιν προτείνει στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να εκδώσουν κοινά ομόλογα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη Δευτέρα τα μέλη του 10μελούς Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) να εκδώσουν κοινά ομόλογα, ένα βήμα που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική εμβάθυνση της οικονομικής τους συνεργασίας.

Σε μια σύνοδο κορυφής της ομάδας στην Κίνα, ο Πούτιν παρουσίασε επίσης την ιδέα ενός κοινού συστήματος πληρωμών για εμπορικούς διακανονισμούς.

Ο SCO, που ιδρύθηκε το 2001, είναι ο διάδοχος του Shanghai Five, μιας ομάδας που αποτελείται από την Κίνα, τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν, που ιδρύθηκε το 1996. Τώρα περιλαμβάνει επίσης την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, τη Λευκορωσία και το Ουζμπεκιστάν.

«Υποστηρίζουμε την έκδοση κοινών ομολόγων των κρατών μελών», δήλωσε ο Πούτιν στους αρχηγούς κρατών του SCO στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας.

Είπε επίσης ότι υποστηρίζει «τη δημιουργία της δικής μας υποδομής πληρωμών, διακανονισμών και αποθετηρίων» και «τη δημιουργία μιας τράπεζας κοινών επενδυτικών έργων».

«Όλα αυτά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μας συναλλαγών και θα τις προστατεύσουν από τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό περιβάλλον», δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία πιέζει για μηχανισμούς διακανονισμού που να αποφεύγουν το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ, μετά τις δυτικές κυρώσεις στα συστήματα πληρωμών και τις κινεζικές τράπεζες που διέκοψαν το ρωσικό εμπόριο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι οικονομίες του SCO είχαν αναπτυχθεί κατά μέσο όρο κατά 5% το 2024.

