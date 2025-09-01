Το μήνυμα των λιμενεργατών της Γένοβας για τον στολίσκο της Γάζας: «Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας… θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη»

Ένας νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα απέπλευσε από τη Γένοβα την Κυριακή, με έναν λιμενεργάτη να προειδοποιεί ότι εάν χαθεί η επικοινωνία με τον στολίσκο, οι λιμενεργάτες θα μπλοκάρουν αμέσως όλες τις αποστολές προς το Ισραήλ.

Τα πλοία θα ενταχθούν στην αποστολή του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, η οποία αναχώρησε από τη Βαρκελώνη την Κυριακή σε μια προσπάθεια να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση στις αποβάθρες της Γένοβας, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, ένας λιμενεργάτης που εκπροσωπεί το συνδικάτο USB δήλωσε ότι εάν η επικοινωνία με τον στολίσκο χαθεί «έστω και για 20 λεπτά», οι λιμενεργάτες θα μπλοκάρουν αμέσως όλες τις αποστολές προς το Ισραήλ, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους.

«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας. Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, με τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο λιμενεργάτης, σε ένα βίντεο του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί.

«Από αυτήν την περιοχή φεύγουν 13 έως 14.000 κοντέινερ κάθε χρόνο για το Ισραήλ, ούτε ένα καρφί δεν θα φύγει πια», πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud που μεταφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω κακοκαιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας και πηγές που ταξιδεύουν με την αποστολή.

Τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν εκ νέου σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 20.30 (ώρα Ελλάδας) από τη Βαρκελώνη, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Τα σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Με τα πλοιάρια που απέπλευσαν σήμερα από τη Βαρκελώνη θα ενωθούν στην πορεία και άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είναι η τέταρτη και μεγαλύτερη ναυτική πρόκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ φέτος, με 20 πλοία και πάνω από 300 μέλη πληρώματος, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και του Ιρλανδού ηθοποιού Λίαμ Κάνινγκχαμ, που αναχωρούν από τη Βαρκελώνη.

🚢 The Global Sumud Flotilla—the largest civilian mission to break Gaza’s siege—launches today, with 50+ ships from 44 countries. Drop Site editor Alex Colston is on board and will be reporting live as it sails from Barcelona toward Gaza. pic.twitter.com/tjMvOChJjf — Drop Site (@DropSiteNews) August 31, 2025

Η αποστολή έρχεται καθώς η Γάζα αντιμετωπίζει μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή, με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να προειδοποιούν για συνθήκες λιμού σε όλη την περιοχή.

Στη Γένοβα, σε μια επιχείρηση συγκέντρωσης τροφίμων συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 300 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Σάββατο, πάνω από 40.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της δημάρχου της πόλης, Σίλβια Σάλις, συμμετείχαν σε μια πορεία με πυρσούς στους δρόμους για την υποστήριξη της αποστολής.

«Κάθε μέρα είμαι περήφανη που είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης, αλλά απόψε, αν είναι δυνατόν, είμαι ακόμη περισσότερο», είπε η Σάλις.

