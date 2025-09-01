Guardian: «Τρελή» προσπάθεια συγκάλυψης της εθνοκάθαρσης το σχέδιο για τη «Γάζα Ριβιέρα» που διέρρευσε

Τι σχέδιο που κυκλοφορεί στον Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη της «Ριβιέρας της Γάζας» ως μιας σειράς υπερπόλεων υψηλής τεχνολογίας έχει απορριφθεί ως μια «τρελή» προσπάθεια να καλύψει την μεγάλης κλίμακας εθνοκάθαρση του πληθυσμού της παλαιστινιακής περιοχής.

Την Κυριακή, η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε ένα διαρρεύσαν ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αναγκαστικό εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, και την υπαγωγή της περιοχής σε κηδεμονία των ΗΠΑ για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Με την ονομασία «Ίδρυμα Ανασυγκρότησης, Οικονομικής Επιτάχυνσης και Μετασχηματισμού της Γάζας» – ή αλλιώς «Great», η πρόταση φέρεται να αναπτύχθηκε από ορισμένους από τους ίδιους Ισραηλινούς που δημιούργησαν και έθεσαν σε κίνηση το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Δράσης για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με οικονομικό σχεδιασμό που συνεισέφερε η Boston Consulting Group.

🚨 @washingtonpost scoop:🚨

Trump’s team is circulating a 38-page “GREAT Trust” plan for Gaza. It envisions a U.S.-run trusteeship for 10 years, turning the Strip into a “Riviera of the Middle East.” The catch? It begins with the “voluntary” relocation of 2M Palestinians.… pic.twitter.com/dX0CpVO54P — Hala Jaber (@HalaJaber) August 31, 2025

Το πιο αμφιλεγόμενο είναι ότι το σχέδιο των 38 σελίδων προτείνει αυτό που αποκαλεί «προσωρινή μετεγκατάσταση όλου του πληθυσμού της Γάζας, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια», μια πρόταση που θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση, ενδεχομένως με πράξη γενοκτονίας.

Οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρύνονταν να αναχωρήσουν «εθελοντικά» σε άλλη χώρα ή σε περιορισμένες, ασφαλείς ζώνες κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Σε όσους κατέχουν γη θα προσφερόταν «ένα ψηφιακό σύμβολο» από το καταπίστευμα σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα ανακατασκευής της περιουσίας τους, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση μιας νέας ζωής αλλού.

Όσοι μείνουν θα στεγαστούν σε ακίνητα με μικρό εμβαδόν 323 τετραγωνικά πόδια – μικροσκοπικό ακόμη και για τα πρότυπα πολλών καταυλισμών μη προσφύγων στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές εάν το σχέδιο αντικατοπτρίζει την πολιτική των ΗΠΑ και ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν στο αίτημα της Washington Post για σχολιασμό. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο φαίνεται να αντικατοπτρίζει την προηγουμένως δηλωμένη φιλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει» τη Γάζα και να την ανακατασκευάσει.

Μεταξύ των επικριτών του διαρρεύσαντος ενημερωτικού δελτίου ήταν ο Φίλιπ Γκραντ, εκτελεστικός διευθυντής της Trial International, μιας ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ελβετία, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο «ένα σχέδιο μαζικής απέλασης, που διαφημίζεται ως ανάπτυξη».

«Αυτό είναι ένα σχέδιο για μαζικές απελάσεις, που προωθείται ως ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα; Μια τυπική περίπτωση διεθνών εγκλημάτων σε αδιανόητη κλίμακα: βίαιη μεταφορά πληθυσμού, δημογραφική μηχανική και συλλογική τιμωρία», είπε ο Γκραντ.

Η Trial είναι μία από τις δεκαπέντε ομάδες που έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι ιδιώτες εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στη Γάζα σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση κινδυνεύουν να «συνδράμουν και να υποκινήσουν ή να γίνουν με άλλο τρόπο συνένοχοι σε εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας», και ότι ενδέχεται να φέρουν ευθύνη βάσει διαφόρων δικαιοδοσιών.

«Όσοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου – συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών φορέων – θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νομική ευθύνη για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Γκραντ.

Ακόμη και στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση προκάλεσε δυσπιστία, με ένα άρθρο στην αριστερή Haaretz να την περιγράφει ως «ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισμού του Τραμπ που βασίζεται σε εγκλήματα πολέμου, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμό».

Το εξαιρετικά ευφάνταστο ενημερωτικό δελτίο φαίνεται να έχει συνταχθεί από άτομα που δεν έχουν καμία φυσική γνώση της Γάζας, της πολιτικής της Μέσης Ανατολής ή των πιθανών προκλήσεων στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής ως ενός κόμβου τουρισμού και τεχνολογίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναπόφευκτα θα ανταγωνιζόταν το Ισραήλ.

Το σχέδιο, το οποίο περιγράφεται ως μη απαιτούμενο για χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και προορίζεται να χρηματοδοτηθεί από επενδυτές ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει μια πολυσύχναστη πόλη-λιμάνι που θα διαιρείται στα δύο από ένα υδάτινο ρεύμα και θα συνορεύει με έως και οκτώ μεγαλουπόλεις υψηλής τεχνολογίας με τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς σχεδιασμένες σύμφωνα με το προβληματικό έργο Neom της Σαουδικής Αραβίας.

Προβλέπει επίσης ένα βιομηχανικό πάρκο «Elon Musk» που θα βρίσκεται – χωρίς ειρωνεία – στα ερείπια της βιομηχανικής ζώνης Erez, η οποία χτίστηκε με ισραηλινές επενδύσεις για την εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού στην παλαιστινιακή επικράτεια και στη συνέχεια έκλεισε και καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η εξέταση του χάρτη φαίνεται να υποδηλώνει ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης την απαλλοτρίωση για μια ισραηλινή ζώνη ασφαλείας μεγάλου μέρους της γεωργικής γης της Γάζας, η οποία τείνει να βρίσκεται στην περιφέρεια της Γάζας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Τα ψιλά γράμματα είναι, ωστόσο, εξαιρετικά αμφιλεγόμενα, καθώς δεν κάνουν καμία διάκριση όσον αφορά την κυριαρχία μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου, υποδηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρούσε αόριστα καθορισμένα «γενικά δικαιώματα» στη Γάζα «για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας του». Δεν θα υπήρχε παλαιστινιακό κράτος, αλλά μια «παλαιστινιακή πολιτεία» που θα εντασσόταν στις Συμφωνίες Αβραάμ του Τραμπ.

Ολόκληρη η διατύπωση στο ενημερωτικό δελτίο, και η επισήμανση αρκετών χαρακτηριστικών, φαίνεται να στοχεύει στην προσέλκυση της ματαιοδοξίας του Τραμπ, του Μασκ και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο δακτύλιος ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, την οποία επικαλείται η Post, οι εργασίες επί του εγγράφου δεν εγκρίθηκαν και δύο ανώτεροι εταίροι που ηγούνταν του οικονομικού σχεδιασμού απολύθηκαν.

Την κριτική αυτή επανέλαβε και ο HA Hellyer, ανώτερος συνεργάτης στο Royal United Services Institute, ο οποίος υποστήριξε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου ήταν τόσο γελοίες που η πρόταση δεν θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ονομαστική της αξία.

«Είναι τρελό. Αυτό που έχει σημασία είναι τι υποδεικνύει το σχέδιο, και αυτή δεν είναι μια νέα ιδέα: η αποφασιστικότητα του Ισραήλ ότι δεν πρέπει να υπάρχει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα».

«Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές από τον Φεβρουάριο [όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι λεπτομέρειες των σχεδίων για μια Ριβιέρα Τραμπ στη Γάζα] ότι είναι σύμφωνες με την ιδέα της εθνοκάθαρσης στη Γάζα».

«Η ιδέα ότι πρόκειται για “εθελοντική αναχώρηση” όταν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πυροβοληθούν ή να λιμοκτονήσουν».

Η Katherine Gallagher, ανώτερη δικηγόρος στο Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «κάθε εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με το Ισραήλ – και προφανώς με τον Τραμπ – σε ένα σχέδιο βίαιης μεταφοράς Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στη Γάζα, εκτίθεται σε σημαντική νομική ευθύνη στο εσωτερικό και υπό παγκόσμια δικαιοδοσία».



Το CCR μήνυσε πρόσφατα την κυβέρνηση Τραμπ για αρχεία της χρηματοδότησής της στο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, τον ιδιωτικό οργανισμό που επιβλέπει την διανομή βοήθειας στη Γάζα και στους χώρους του οποίου εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ενώ περίμεναν στην ουρά για τρόφιμα.

Το ενημερωτικό δελτίο διέρρευσε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τον σχεδιασμό για τη Γάζα την επόμενη μέρα, στην οποία παρευρέθηκε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει συνεισφέρει απόψεις για το μέλλον της Γάζας στην κυβέρνηση Τραμπ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το σχέδιο που διέρρευσε απορρίφθηκε επίσης από τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, ο οποίος δήλωσε: «Η Γάζα δεν πωλείται».

«Η Γάζα είναι μέρος της ευρύτερης παλαιστινιακής πατρίδας».

Διαβάστε επίσης:

Απέπλευσε ξανά από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος για τη Γάζα

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Κάθε οικογένεια μετρά νεκρούς και τραυματίες- Τι προκάλεσε τη φονική δόνηση

Ο Πούτιν προτείνει στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να εκδώσουν κοινά ομόλογα