Axios: Ο Τόνι Μπλερ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ενημερώσουν τον Τραμπ για τα σχέδιά τους για τη μεταπολεμική Γάζα

Ο Τόνι Μπλερ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συμμετάσχουν σε συνάντηση για τη Γάζα στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και θα παρουσιάσουν στον Πρόεδρο Τραμπ ιδέες για ένα μεταπολεμικό σχέδιο, σύμφωνα με το Axios.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για το πώς να αυξηθούν οι ροές βοήθειας προς τη Γάζα, η οποία αντιμετωπίζει λιμό.

Ένα σχέδιο «της επόμενης μέρας» για τη Γάζα θα αποτελέσει βασικό στοιχείο οποιασδήποτε διπλωματικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει σκοτώσει περισσότερους από 62.000 Παλαιστίνιους σε διάστημα δύο ετών συγκρούσεων.

Ωστόσο, η ανοικοδόμηση ενός θύλακα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς και ο σχεδιασμός μιας πολιτικής και ασφαλιστικής αρχιτεκτονικής με την οποία θα μπορούν να ζήσουν όλες οι πλευρές θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και ο γαμπρός και πρώην σύμβουλος του Τραμπ θα συζητήσουν ιδέες για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί η Γάζα χωρίς τη Χαμάς στην εξουσία, αναφέρουν οι πηγές.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και θέλει ειρήνη και ευημερία για όλους στην περιοχή. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει τίποτα επιπλέον να μοιραστεί στη συνάντηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει πιέσεις από διαδηλωτές και την στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ να αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων αντί να επιδιώξει το σχέδιό του για επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης.

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που συντονίζεται με τον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να του δώσει πολιτική κάλυψη για να αποδεχτεί μια κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία για την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Μάλιστα, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στο Fox News την Τρίτη ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει «μια μεγάλη συνάντηση» για τη Γάζα την Τετάρτη.

«Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο που καταρτίζουμε την επόμενη μέρα (στη Γάζα) και πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρό είναι και πόσο καλοπροαίρετο είναι και αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του Προέδρου Τραμπ εδώ», είπε ο Γουίτκοφ.

Είπε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Γουίτκοφ συζητά ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα με τον Κούσνερ και τον Μπλερ εδώ και αρκετούς μήνες, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Μπλερ συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ στον Λευκό Οίκο τον Ιούλιο, την ίδια ημέρα που ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Μπλερ συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις της επόμενης ημέρας για τη Γάζα και τις συνομιλίες του στην Ουάσινγκτον. Ο Κούσνερ βρέθηκε επίσης στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για να συζητήσουν τη Γάζα.

Ο Μπλερ είναι στενός συνεργάτης του Νετανιάχου και του στενότερου συμβούλου του, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον μεταπολεμικό σχεδιασμό του Ισραήλ. Ο Ντέρμερ έφτασε στην Ουάσινγκτον πριν από τη συνάντηση της Τετάρτης και συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο Μπλερ, ο Ντέρμερ και ο υπουργός Εξωτερικών των Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, εργάστηκαν σε ένα κοινό μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν κατέληξε να ενσωματώσει πτυχές του σε ένα σχέδιο που ο τότε υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν παρουσίασε δημόσια λιγότερο από μια εβδομάδα πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συνάντηση του Τραμπ στη Γάζα την Τετάρτη θα επικεντρωθεί επίσης σε ένα αμερικανικό σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Επεκτείνεται το σχέδιο τροφίμων, η ποσότητα, η μέθοδος διανομής, ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι οδηγίες του Τραμπ είναι: «Να διορθωθεί αυτό».

Η κρίση στη Γάζα αποτελεί δευτερεύουσα ανησυχία για τον Τραμπ τελευταία, πίσω από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Δεν μπορώ να το παρακολουθώ άλλο. Είναι κάτι τρομερό», είπε ο Τραμπ σε μέλη της ομάδας του, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ενέκρινε ένα σχέδιο για μια νέα επίθεση για την επίθεση και την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει σταδιακά, αλλά αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες καθώς περισσότεροι Παλαιστίνιοι πολίτες εγκαταλείπουν την περιοχή.

Ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στην επιχείρηση και μάλιστα έδωσε στον Νετανιάχου την υποστήριξή του.

«Σε κάποιο επίπεδο, ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο Μπίμπι θα κάνει αυτό που θα κάνει ο Μπίμπι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Λοιπόν, θα βιαστείτε και μετά θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί και να φροντίσουμε τους ανθρώπους;»

