search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 18:52

Αλάσκα: F-35 συνετρίβη λόγω… πάγου – Το αεροσκάφος εξερράγη, διασώθηκε ο πιλότος (Video)

27.08.2025 18:52
alaska syntrivi F-35 – new

Πρόβλημα λόγω πάγου υπέστη μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ F- 35, που έπεσε… κυριολεκτικά σαν πέτρα και εξερράγη στην αεροπορική βάση Eielson, κοντά στο Φέρμπανκς.

Ο πιλότος του μιλούσε επί 50 λεπτά με μηχανικούς για να μπορέσει να προσγειώσει το αεροσκάφος. Tο περιστατικό καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου στην Αλάσκα.

Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια, τραυματίστηκε ελαφρά και σώθηκε, όμως το αεροσκάφος αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε ολοσχερώς.



Σύμφωνα με την έκθεση της επίσημης έρευνας, που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες μέρες, το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανικό πρόβλημα λόγω πάγου, σημειώνει το CNN. Ο πάγος εμπόδισε την ομαλή λειτουργία των τροχών, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανασυρθούν ή να κατέβουν σωστά.

50 λεπτά προσπαθούσε να το προσγειώσει ο πιλότος


Η βλάβη αποδείχτηκε πολύπλοκη και ανάγκασε τον πιλότο να ακολουθήσει λεπτομερή πρωτόκολλα ελέγχου. Στη συνέχεια επικοινώνησε με πέντε μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin, μεταξύ των οποίων ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, ένας ειδικός ασφάλειας πτήσεων και τρεις μηχανικοί συστημάτων προσγείωσης. Για σχεδόν 50 λεπτά, ο πιλότος και η ομάδα προσπαθούσαν να βρουν λύση, ενώ το αεροσκάφος παρέμενε στον αέρα κοντά στη βάση.

Κατόπιν οδηγιών, ο πιλότος δοκίμασε δύο «touch and go» προσεγγίσεις, δηλαδή σύντομες προσγειώσεις με άμεση απογείωση, σε μια προσπάθεια να ισιώσει ο μπλοκαρισμένος τροχός. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν. Εξαιτίας της δυσλειτουργίας, το σύστημα του αεροσκάφους θεώρησε λανθασμένα ότι το F-35 είχε ήδη προσγειωθεί, γεγονός που ενεργοποίησε εσφαλμένες διαδικασίες και οδήγησε τελικά στην απώλεια ελέγχου.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ απαιτεί (!) την ανάκληση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα – Τη χαρακτηρίζει «κατασκευασμένη»

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Σόρος και τον γιο του: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική»

Επίθεση ενόπλου στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη – Δύο παιδιά νεκρά και 20 τραυματίες 



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

nord stream 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:21
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

1 / 3