Αλάσκα: F-35 συνετρίβη λόγω… πάγου – Το αεροσκάφος εξερράγη, διασώθηκε ο πιλότος (Video)

Πρόβλημα λόγω πάγου υπέστη μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ F- 35, που έπεσε… κυριολεκτικά σαν πέτρα και εξερράγη στην αεροπορική βάση Eielson, κοντά στο Φέρμπανκς.

Ο πιλότος του μιλούσε επί 50 λεπτά με μηχανικούς για να μπορέσει να προσγειώσει το αεροσκάφος. Tο περιστατικό καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου στην Αλάσκα.

Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια, τραυματίστηκε ελαφρά και σώθηκε, όμως το αεροσκάφος αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε ολοσχερώς.





Σύμφωνα με την έκθεση της επίσημης έρευνας, που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες μέρες, το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανικό πρόβλημα λόγω πάγου, σημειώνει το CNN. Ο πάγος εμπόδισε την ομαλή λειτουργία των τροχών, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανασυρθούν ή να κατέβουν σωστά.

50 λεπτά προσπαθούσε να το προσγειώσει ο πιλότος



Η βλάβη αποδείχτηκε πολύπλοκη και ανάγκασε τον πιλότο να ακολουθήσει λεπτομερή πρωτόκολλα ελέγχου. Στη συνέχεια επικοινώνησε με πέντε μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin, μεταξύ των οποίων ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, ένας ειδικός ασφάλειας πτήσεων και τρεις μηχανικοί συστημάτων προσγείωσης. Για σχεδόν 50 λεπτά, ο πιλότος και η ομάδα προσπαθούσαν να βρουν λύση, ενώ το αεροσκάφος παρέμενε στον αέρα κοντά στη βάση.

Κατόπιν οδηγιών, ο πιλότος δοκίμασε δύο «touch and go» προσεγγίσεις, δηλαδή σύντομες προσγειώσεις με άμεση απογείωση, σε μια προσπάθεια να ισιώσει ο μπλοκαρισμένος τροχός. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν. Εξαιτίας της δυσλειτουργίας, το σύστημα του αεροσκάφους θεώρησε λανθασμένα ότι το F-35 είχε ήδη προσγειωθεί, γεγονός που ενεργοποίησε εσφαλμένες διαδικασίες και οδήγησε τελικά στην απώλεια ελέγχου.

