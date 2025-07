ΗΠΑ: Συντριβή μαχητικού F-35 κοντά στην αεροπορική βάση Lemoore – Σώος ο πιλότος (video)

Ένα μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου F-35 συνετρίβη κοντά στη βάση της αμερικανικής αεροπορίας ναυτικού Lemoore, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Την είδηση επιβεβαίωσε και επίσημα την Τετάρτη (30/7) το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ.

«Ο πιλότος έκανε επιτυχή χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και είναι ασφαλής» ενώ δεν υπήρξαν θύματα «στις τάξεις του (στρατιωτικού) προσωπικού», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της βάσης.

