Ουκρανία: Νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones και πυραύλους τη νύχτα στο Κίεβο – Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες (videos)

Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης (drones) και πυραύλους εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο μέσω Telegram, υπάρχουν δύο νεκροί ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι είκοσι.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην πρωτεύουσα με πυραύλους και drones. Οι συνοικίες Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι ήταν αυτές που επλήγησαν περισσότερο. Συνολικά, ως τις 06:30 στο Κίεβο (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 20 και πλέον τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Κλιμένκο. Ο αριθμός των νεκρών πιθανόν θα αυξηθεί.

Πύραυλος «έπληξε πολυκατοικία» με αποτέλεσμα να «καταστραφεί εξ ολοκλήρου τμήμα της», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι σωστικά συνεργεία κατάφεραν να βγάλουν από τα συντρίμμια δυο επιζώντες.

In Kyiv, as a result of a Russian attack, the entrance of a high-rise building was destroyed.



