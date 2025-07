Ουκρανία: 20 νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ – Επίθεση Κιέβου με drone στο Ροστόφ (videos)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά οκτώ ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Ζαπορίζια, όπου χτυπήθηκε ιδίως φυλακή, ενώ άλλες τρεις επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους στη Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις αρχές στις δυο περιφέρειες.

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε τη διάπραξη «ακόμη ενός εγκλήματος πολέμου από τους Ρώσους», αναφερόμενος στο πλήγμα στη φυλακή.

