ΚΟΣΜΟΣ

27.08.2025 17:54

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Σόρος και τον γιο του: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική»

27.08.2025 17:54
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σήμερα σφοδρή επίθεση κατά του δισεκατομμυριούχου χρηματοδότη Τζορτζ Σόρος και του γιου του, λέγοντας πως θα έπρεπε να κατηγορηθούν βάσει του Νόμου για Οργανώσεις Επηρεασμένες από Εκβιασμούς και Διαφθορά (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO).

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του θα έπρεπε να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαδηλώσεις, και πολλά ακόμη, σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική άλλο, χωρίς να της δώσουν έστω μια ευκαιρία να “ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ” και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ο νόμος RICO, που θεσπίστηκε το 1970, στοχεύει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να ασκήσουν διώξεις όχι μόνο κατά μεμονωμένων ατόμων, αλλά και κατά οργανώσεων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως εκβιασμούς, απάτες, ξέπλυμα χρήματος και άλλα παρόμοια αδικήματα.

