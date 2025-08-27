Το Ισραήλ απαιτεί (!) την ανάκληση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα – Τη χαρακτηρίζει «κατασκευασμένη»

Το Ισραήλ κάλεσε την Τετάρτη την Ολοκληρωμένη Πρωτοβουλία Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), η οποία υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, να ανακαλέσει αμέσως μια έκθεση που διαπίστωνε ότι υπήρχε λιμός σε περιοχές της Γάζας.

«Το Ισραήλ απαιτεί από την IPC να ανακαλέσει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή της και να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Έντεν Μπαρ Ταλ.

Είπε ότι το Ισραήλ θα κοινοποιήσει «αποδεικτικά στοιχεία» για κακή διαχείριση της οργάνωσης στους δωρητές της IPC, εάν ο οργανισμός δεν λάβει υπόψη το αίτημα «εντός σύντομου χρονικού διαστήματος», αποκαλώντας την «πολιτικοποιημένη» οργάνωση που «εργάζεται για μια κακή τρομοκρατική οργάνωση».

