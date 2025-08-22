Γάζα: Και επισήμως λιμός, λέει οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών – Για «ψεύδη» μιλάει (πάλι) το Ισραήλ

Για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε επισήμως η κατάσταση του λιμού στην πόλη της Γάζας, όπου επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με όργανο υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ.

Η IPC, υπεύθυνη για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, ανέβασε την ταξινόμηση της Γάζας στη Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Όπως αναφέρει, επιβεβαιώνεται λιμός στην πόλη της Γάζας και τη γύρω περιοχή, με «καταστροφικές συνθήκες» που προβλέπεται να επεκταθούν στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και την Χαν Γιουνίς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Ο λιμός στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», αναφέρει η ΙPC προσθέτοντας μπορεί να «σταματήσει και να αναστραφεί». «Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», σημειώνει η έκθεση. Η IPC –μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπηρεσιών του ΟΗΕ, ανθρωπιστικών οργανώσεων και κυβερνήσεων- αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να καταλήξει στο αν υπάρχει λιμός.

Η 59σέλιδη έκθεση της IPC σημειώνει ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται άμεση και σε μεγάλη κλίμακα ανταπόκριση». «Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση -ακόμη και μερικών ημερών- θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη αύξηση της θνησιμότητας που συνδέεται με τον λιμό», προσθέτει. Σημειωτέον ότι η IPC δεν δηλώνει επίσημα εάν συμβαίνει λιμός, αλλά παρέχει ανάλυση που επιτρέπει σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες να εκδίδουν δηλώσεις ή διακηρύξεις σχετικά με τον λιμό.

Το Ισραήλ – ως συνήθως – έσπευσε να απορρίψει τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της IPC, «συγκεκριμένα τον ισχυρισμό για λιμό στην πόλη της Γάζας». Η απάντηση του Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (Cogat), του ισραηλινού στρατιωτικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας, αναφέρει ότι «η έκθεση είναι ψευδής και βασίζεται σε μεροληπτικά, προκατειλημμένα δεδομένα και επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση». Και συνεχίζει χαρακτηρίζοντας την αξιολόγηση της IPC μονόπλευρη και ότι αγνοεί τις «εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στη Γάζα».

