ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 11:45

Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί με περισσότερη φρίκη – «Δεχτείτε τους όρους μας, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως» λέει ο υπουργός Άμυνας

22.08.2025 11:45
gaza_new_789

Νέες απειλές για ακόμα περισσότερο πόνο και φρίκη στη Γάζα εκτοξεύει το Ισραήλ καθώς ήδη έχει αρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταδικαστεί από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε ευθέως ότι η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ. «Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, γράφει ο υπουργός στο X.

«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη με 3.400 νέες κατοικίες καταδικάζουν μέχρι ώρας οι:

  • Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γαλλία
  • Καναδάς
  • Αυστραλία
  • Βέλγιο
  • Δανία
  • Εσθονία
  • Φινλανδία
  • Ισλανδία
  • Ιρλανδία
  • Ιταλία
  • Ιαπωνία
  • Λετονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεμβούργο
  • Ολλανδία
  • Νορβηγία
  • Πορτογαλία
  • Σλοβενία
  • Ισπανία
  • Σουηδία

