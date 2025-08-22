Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί με περισσότερη φρίκη – «Δεχτείτε τους όρους μας, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως» λέει ο υπουργός Άμυνας

Νέες απειλές για ακόμα περισσότερο πόνο και φρίκη στη Γάζα εκτοξεύει το Ισραήλ καθώς ήδη έχει αρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταδικαστεί από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε ευθέως ότι η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την ειρήνη με τους όρους που υπαγορεύονται από το Ισραήλ. «Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, γράφει ο υπουργός στο X.

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה – באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

«Αν δεν δεχθούν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν», πρόσθεσε αναφερόμενος σε δύο πόλεις της λωρίδας της Γάζας που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη με 3.400 νέες κατοικίες καταδικάζουν μέχρι ώρας οι:

Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Καναδάς

Αυστραλία

Βέλγιο

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Ισλανδία

Ιρλανδία

Ιταλία

Ιαπωνία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Νορβηγία

Πορτογαλία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία

