Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων και τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων από την επόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, σε μια προσπάθεια συναίνεσης προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου σε πολιτική κρίση.

Την ίδια ώρα, η πιθανή κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης μειοψηφίας δημιουργεί ανησυχία στους επενδυτές, οδηγώντας σε μαζικό sell off στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης της χώρας δεν συμφωνούν με τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η αιφνιδιαστική απόφαση οδήγησε στις εκτιμήσεις ότι η Γαλλία θα μπορούσε να μείνει για άλλη μια φορά χωρίς κυβέρνηση, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ειδικοί λένε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής στην πολιτική αστάθεια της Γαλλίας που ξεκίνησε όταν ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, μετά την ήττα του συνασπισμού του στις ευρωεκλογές.

Ο δείκτης CAC 40 υποχώρησε κατά 1,6% τη Δευτέρα – την ημέρα της ανακοίνωσης του Μπαϊρού – και κατά 1,5% την Τετάρτη, ενώ οι τραπεζικοί γίγαντες BNP Paribas και Societe Generale υποχώρησαν περισσότερο από 6%.

Το γαλλικό 10ετές ομόλογο αυξήθηκε στο 3,53%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ την Τετάρτη κυμαινόταν στο 3,5%.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης με λόγο δημόσιου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 113% διαθέτει επίσης ένα από τα υψηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στο 5,8%.

Ο προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της πρόσφατης κρίσης. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στις 15 Ιουλίου στοχεύει στη μείωση του δημόσιου ελλείμματος από το προβλεπόμενο 5,4% φέτος σε 4,6% το 2026 και 2,8% το 2029, ενώ εκτιμά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ (50,7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε περικοπές, οι περισσότερες από τις οποίες θα προέλθουν από περιορισμό δαπανών, μείωση προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των φορολογικών κλιμακίων, καθώς και από την κατάργηση δύο αργιών.

Ενώ η γαλλική κυβέρνηση αναμένεται να καταρρεύσει, η οικονομία αναμένεται να αντιμετωπίσει αδιέξοδο. Η γαλλική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί μόνο κατά 0,8% φέτος.

Ο πρόεδρος της Medef (Ένωσης Γάλλων Εργοδοτών) καλεί τους πολιτικούς να «ξεπεράσουν τις αντιπαλότητές τους»

«Οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων πρέπει να ξεπεράσουν τις αντιπαλότητές τους, αλλά τα πράγματα δεν πάνε έτσι», δήλωσε ο πρόεδρος του Medef, Πατρίκ Μαρτέν, κατά την έναρξη της 7ης Συνάντησης Γάλλων Επιχειρηματιών.

Ο εκπρόσωπος των Γάλλων εργοδοτών δήλωσε «απογοητευμένος» από «τις αρχικές πολιτικές αντιδράσεις» στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου. «Επιτείνουν την ανησυχία μας και μας απομακρύνουν από την επιθετική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη της χώρας μας», είπε.

Ο Πάτρικ Μάρτιν προειδοποίησε επίσης για τον πειρασμό της υπερφορολόγησης των πλουσιότερων, ένα μέτρο που ζήτησε η αριστερά και έλαβε υπόψη ο Φρανσουά Μπαϊρού. «Δεν μπορούμε να ζητάμε περισσότερη παραγωγή το πρωί και να φορολογούμε ακόμη περισσότερο τους μετόχους το απόγευμα», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Αλάσκα: F-35 συνετρίβη λόγω… πάγου – Το αεροσκάφος εξερράγη, διασώθηκε ο πιλότος (Video)

Το Ισραήλ απαιτεί (!) την ανάκληση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα – Τη χαρακτηρίζει «κατασκευασμένη»

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Σόρος και τον γιο του: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική»