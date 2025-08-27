Γαλλία: Μήνυμα Μακρόν από το Υπουργικό Συμβούλιο – Πλήρης στήριξη στον Μπαϊρού, «τα μαζεύει» η κυβέρνηση περί ΔΝΤ

Το στίγμα της γαλλικής κυβέρνησης ενόψει της διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση, έδωσε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμά, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος στηρίζει απόλυτα τον πρωθυπουργό του.

Συγκεκριμένα, η Πριμά δήλωσε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι μια «ψηφοφορία γενικού ενδιαφέροντος», προσθέτοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει «απόλυτα» την «πρωτοβουλία» του πρωθυπουργού του, λέγοντας μάλιστα ότι την είχε επικυρώσει κατά τη διάρκεια ενός δείπνου μεταξύ των δύο τους στο Μπρεγκανσόν την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη Πριμά, ο Μάκρόν έκρινε ότι από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας δεν υπήρχε «ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταστροφολογία» σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και κάλεσε «τα κόμματα που επιθυμούν να είναι κυβερνητικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους». «Πρόκειται για ψηφοφορία επί της κατάστασης και των αρχών, όχι επί του προϋπολογισμού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις στη συνέχεια», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους ενώπιον των υπουργών του.

Η Πριμά υπενθύμισε ότι η Γαλλία κατέγραψε το 2024 το υψηλότερο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ, μιλώντας για «ένα σπιράλ που πρέπει να σταματήσει». Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τους βουλευτές να προτάξουν το «λόγο και το αίσθημα ευθύνης» απέναντι σε κομματικές αντιπαραθέσεις. «Το διακύβευμα της 8ης Σεπτεμβρίου είναι θεμελιώδες: είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όλοι μαζί για τη Γαλλία και τους Γάλλους; Αν αυτή η διάγνωση είναι κοινή, η συζήτηση θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην πρωθυπουργός και νυν υπουργός Παιδείας, Ελιζαμπέτ Μπορν, η οποία δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien για την απόφαση Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση ότι ο νυν πρωθυπουργός «θέτει το ερώτημα αν μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας να εισέλθει σε ένα σπιράλ υπερχρέωσης και να θέσει το μέλλον της στα χέρια των διεθνών θεσμών».

Τα μαζεύουν περί ΔΝΤ

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ, Ερίκ Λομπάρ, ο οποίος πρώτος επέσεισε την απειλή του ΔΝΤ έσπευσε να τα… μαζέψει: «Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό. Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό», έγραψε στο Χ.

La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.



Le calme, c’est de constater que l’économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd’hui,… — Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025

«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας» προσθέτει.

Πάντως, σε μια κίνηση που φαίνεται ότι ενισχύει τις πληροφορίες ότι ο Μακρόν δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες βουλευτικές εκλογές, η Πριμά ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι οι δημοτικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν στις 15 και 22 Μαρτίου 2026. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρετεγιό, παρουσίασε ένα διάταγμα που καθορίζει τις ημερομηνίες σύγκλησης των εκλογέων για την «γενική ανανέωση των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων» κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

