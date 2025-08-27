Politico: Η Ευρώπη μπήκε στον «αιώνα του εξευτελισμού»

Μετά την ήττα της από τους Βρετανούς στον πρώτο πόλεμο του οπίου, η δυναστεία των Κινγκ υπέγραψε το 1842 μια συνθήκη που καταδίκασε την Κίνα σε περισσότερα από 100 χρόνια ξένης καταπίεσης και αποικιακού ελέγχου της εμπορικής της πολιτικής.

Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες «άνισες συνθήκες», όπου η στρατιωτική και τεχνολογική υπερδύναμη της εποχής επέβαλε μονομερείς όρους για να μειώσει το τεράστιο εμπορικό της έλλειμμα. Κι αν ακούγεται οικείο, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η ΕΕ αρχίζει να βιώνει παρόμοια κατάσταση, σημειώνει το Politico,

Η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον περασμένο μήνα, με σκοπό τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας, έχει προκαλέσει φόβους μεταξύ πολιτικών και αναλυτών ότι η Ευρώπη έχει χάσει την επιρροή που κάποτε πίστευε ότι είχε ως ηγετική παγκόσμια εμπορική δύναμη.

Οι επικριτές της φον ντερ Λάιεν έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι η αποδοχή του δασμού 15% του Τραμπ για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα ισοδυναμούσε με πράξη «υποταγής», «σαφή πολιτική ήττα για την ΕΕ» και «ιδεολογική και ηθική συνθηκολόγηση».

Νέα επίθεση

Αν ήλπιζε ότι αυτό θα συγκρατούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Με το μελάνι της εμπορικής συμφωνίας να έχει μόλις στεγνώσει, ο Τραμπ διπλασίασε την πίεση τη Δευτέρα, απειλώντας να επιβάλει νέους δασμούς στην ΕΕ για τους ψηφιακούς κανονισμούς που θα έπλητταν τους τεχνολογικούς κολοσσούς της Αμερικής. Αν η ΕΕ δεν συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να εξάγουν ζωτικές τεχνολογίες μικροτσίπ, προειδοποίησε.

Η επίθεσή του ήρθε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την πεποίθηση των Βρυξελλών ότι είχαν εξασφαλίσει γραπτή εγγύηση από την Ουάσινγκτον ότι οι ψηφιακοί κανόνες τους -και η κυριαρχία τους- ήταν ασφαλείς.

Ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει αυτό το πλεονέκτημα εξαναγκασμού επειδή – όπως και οι βρετανοί ιμπεριαλιστές του 19ου αιώνα- κρατά τα στρατιωτικά και τεχνολογικά «χαρτιά» και γνωρίζει καλά ότι ο ομόλογός του υστερεί κατά πολύ και στους δύο τομείς. Γνωρίζει ότι η Ευρώπη δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν χωρίς την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς την αμερικανική τεχνολογία μικροτσίπ, οπότε αισθάνεται ότι μπορεί να υπαγορεύσει την εμπορική ατζέντα.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Mάρος Σέφκοβιτς υπονόησε τον περασμένο μήνα, ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ ήταν μια αντανάκλαση της στρατηγικής αδυναμίας της Ευρώπης και της ανάγκης της για την υποστήριξη των ΗΠΑ. «Δεν αφορά μόνο το εμπόριο: αφορά την ασφάλεια, αφορά την Ουκρανία, αφορά την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια», εξήγησε.

Η εμπορική συμφωνία είναι «άμεση συνέπεια της αδυναμίας της Ευρώπης να εξασφαλίσει τη στρατιωτική της ασφάλεια και της αποτυχίας της να επενδύσει, για 20 χρόνια, σε αυτή», δήλωσε ο Thorsten Benner, διευθυντής του Global Public Policy Institute στο Βερολίνο, ο οποίος επεσήμανε επίσης την αποτυχία να επενδύσει στην «τεχνολογική ισχύ» και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά.

Προειδοποιητικά σημάδια

Ακριβώς όπως η ηγεσία των Κινγκ, έτσι και η Ευρώπη αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια για πολλά χρόνια. «Πληρώνουμε το τίμημα για το γεγονός ότι αγνοήσαμε το προειδοποιητικό σήμα που λάβαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και “ξανακοιμηθήκαμε”. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό που κάνουμε τώρα», δήλωσε η Sabine Weyand, γενική διευθύντρια εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Alpbach. Μιλούσε πριν από την τελευταία επίθεση του Τραμπ στους κανόνες για την τεχνολογία.

Είναι σαφές ότι το ασταθές παιχνίδι του Τραμπ με τους δασμούς απέχει πολύ από το τέλος του και ότι το μπλοκ των 27 χωρών είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει περαιτέρω πολιτικές προσβολές και άνισα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις αυτό το φθινόπωρο. Για να αποτρέψει την εδραίωση της ταπείνωσης, η ΕΕ αντιμετωπίζει έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της: να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας και των οικονομικών.

Η Συνθήκη του Νανκίνγκ, που υπογράφηκε υπό πίεση το 1842 στο HMS Cornwallis, ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο αγκυροβολημένο στον ποταμό Γιανγκτσέ, υποχρέωνε τους Κινέζους να παραχωρήσουν το έδαφος του Χονγκ Κονγκ στους Βρετανούς αποικιοκράτες, να τους καταβάλουν αποζημίωση και να συμφωνήσουν σε «δίκαιους και λογικούς» δασμούς. Οι Βρετανοί είχαν το δικαίωμα να εμπορεύονται σε πέντε λιμάνια, με όποιον ήθελαν.

Ο πόλεμος του οπίου σηματοδότησε την αρχή αυτού που η Κίνα θα αποκαλούσε «αιώνα της ταπείνωσης». Οι Βρετανοί ανάγκασαν τους Κινέζους να ανοίξουν τις πόρτες τους στο καταστροφικό εμπόριο οπίου, προκειμένου να βοηθήσουν το Λονδίνο να ανακτήσει το τεράστιο έλλειμμα σε ασήμι που είχε με την Κίνα. Είναι μια εποχή που εξακολουθεί να στοιχειώνει τη χώρα και να καθοδηγεί τη χάραξη της στρατηγικής πολιτικής της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο.

Υστέρηση

Ένας βασικός παράγοντας που ανάγκασε τη δυναστεία των Τσινγκ να υποταχθεί ήταν η αποτυχία της να επενδύσει στην στρατιωτική και τεχνολογική πρόοδο. Είναι γνωστό ότι ο αυτοκράτορας Κιανλόνγκ της Κίνας δήλωσε στους Βρετανούς το 1793 ότι η Κίνα δεν είχε ανάγκη από τα «βαρβαρικά προϊόντα» άλλων χωρών. Αν και η πυρίτιδα και τα πυροβόλα όπλα ήταν κινεζικές εφευρέσεις, η έλλειψη πειραματισμού και καινοτομίας επιβράδυνε την ανάπτυξή τους, με αποτέλεσμα τα όπλα της δυναστείας Κινγκ να υστερούν κατά περίπου 200 χρόνια από τα βρετανικά όπλα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεχνολογία.

Ομοίως, η ΕΕ τιμωρείται τώρα επειδή υστερεί κατά δεκαετίες από τις ΗΠΑ. Η δραστική μείωση των αμυντικών δαπανών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο κράτησε τις ευρωπαϊκές χώρες εξαρτημένες από τον αμερικανικό στρατό για την ασφάλειά τους. Η αδιαφορία για τις τεχνολογικές εξελίξεις σημαίνει ότι η ΕΕ υστερεί τώρα από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της σε σχεδόν όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Jamieson Greer, από την πλευρά του, έχει κηρύξει την έναρξη μιας νέας παγκόσμιας τάξης -την οποία ονόμασε «σύστημα Turnberry»- συγκρίνοντας τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ με το μεταπολεμικό χρηματοπιστωτικό σύστημα που σχεδιάστηκε στο θέρετρο Bretton Woods της Νέας Αγγλίας το 1944.

Με την επίθεσή του τη Δευτέρα, ο Τραμπ έδειξε ελάχιστο σεβασμό για την επιθυμία της ΕΕ να εξαιρέσει ευαίσθητα ζητήματα από τη μη δεσμευτική κοινή δήλωση της περασμένης εβδομάδας. Η ασαφής διατύπωση του τετρασέλιδου κειμένου, εν τω μεταξύ, του αφήνει περιθώρια να ασκήσει νέες πιέσεις ή να απειλήσει με αντίποινα, αν κρίνει ότι η ΕΕ δεν τηρεί τη συμφωνία.

Κι άλλες «ταπεινώσεις»

Περισσότερες πράξεις «ταπείνωσης» ενδέχεται να ακολουθήσουν, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να διευθετήσουν διάφορες λεπτομέρειες -από ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων για τον χάλυβα και το αλουμίνιο έως εξαιρέσεις για ορισμένους τομείς- που πρέπει ακόμη να επιλυθούν. «Αυτή η συμφωνία είναι τόσο ασαφής που υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία οι συγκρούσεις θα μπορούσαν εύκολα να κλιμακωθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για το γιατί άλλα θέματα δεν θα προχωρήσουν», δήλωσε ο Niclas Poitiers, ερευνητής στο think tank Bruegel.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν η ΕΕ δεν επενδύσει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει υποσχεθεί στις ΗΠΑ, ο Tραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα: «Τότε θα πληρώσουν δασμούς 35%». Είναι ένας κίνδυνος, για τον οποίο η ΕΕ έχει πλήρη επίγνωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων απλώς αντικατοπτρίζει τις γενικές προθέσεις του εταιρικού τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να επιβληθούν από τους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει την επενδυτική δέσμευση ως αφορμή για να επιβάλει υψηλότερους δασμούς. «Αναμένουμε περαιτέρω αναταραχές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ωστόσο, «πιστεύουμε ότι διαθέτουμε μια πολύ σαφή πολιτική ασφάλισης».

Επιπλέον, το Πεκίνο θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας έχουν φτάσει σε νέο χαμηλό σημείο και η κυριαρχία της δεύτερης στα ορυκτά που χρειάζεται η Δύση για τις φιλοδοξίες της στον τομέα της πράσινης ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της άμυνας, της προσδίδει τεράστια γεωπολιτική επιρροή.

Καμπανάκι αφύπνισης

Τι μπορεί όμως να κάνει η Ένωση για να αποφύγει την παράταση της περιόδου γεωπολιτικής αδυναμίας της; Κατά την προετοιμασία της συμφωνίας, η φον ντερ Λάιεν τόνισε επανειλημμένα ότι η στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ πρέπει να βασίζεται σε τρία στοιχεία: την προετοιμασία αντιποίνων, τη διαφοροποίηση των εμπορικών εταίρων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της Ένωσης.

Για ορισμένους, η ΕΕ πρέπει να δει τη συμφωνία ως ένα καμπανάκι αφύπνισης για να προωθήσει βαθιές αλλαγές και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης μέσω θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφεται σε ιστορικές εκθέσεις που συντάχθηκαν πέρυσι από τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα.

Σε απάντηση στη συμφωνία, ο Ντράγκι εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση ότι η προφανής ικανότητα του Τραμπ να αναγκάσει την Ένωση να υποκύψει στις επιθυμίες του αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη ότι η Ένωση αντιμετωπίζει κίνδυνο, αν δεν καταφέρει να συντονιστεί. Επίσης, τόνισε τις αδυναμίες στον τομέα της ασφάλειας: «Η Ευρώπη είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένη σε έναν κόσμο όπου η γεωοικονομία, η ασφάλεια και η σταθερότητα των πηγών εφοδιασμού, και όχι η αποδοτικότητα, εμπνέουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις», δήλωσε.

Ο Eamon Drumm, αναλυτής ερευνών στο German Marshall Fund, ανέπτυξε επίσης αυτό το θέμα. «Η Ευρώπη πρέπει να θεωρήσει το επιχειρηματικό της περιβάλλον ως ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα που πρέπει να ενισχυθεί», δήλωσε. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, υποστήριξε ο Drumm: «Αυτό σημαίνει μείωση των τιμών της ενέργειας, καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων για επενδύσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες και ολοκλήρωση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών».

Σε σχόλιά του στο Politico, ο Γάλλος υπουργός Benjamin Haddad, ζήτησε επίσης «μαζικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική πληροφορική και τις πράσινες τεχνολογίες, καθώς και την προστασία των κυρίαρχων βιομηχανιών μας, όπως δεν διστάζουν να κάνουν οι Αμερικανοί».

Διαφοροποίηση

Για άλλους, η απάντηση βρίσκεται στην εμβάθυνση και τη διαφοροποίηση των εμπορικών δεσμών της Ένωσης -οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η δημοσίευση της εμπορικής συμφωνίας με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής είναι προ των πυλών και εξετάζουν συμφωνίες με την Ινδονησία, την Ινδία και άλλες χώρες φέτος. Έχουν επίσης εκφράσει την προθυμία τους να εντείνουν το εμπόριο με τον μπλοκ CPTPP που εστιάζει στην Ασία, στον οποίο συμμετέχουν ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Αυστραλία και άλλες χώρες.

«Εκτός από τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η ΕΕ πρέπει πράγματι να επικεντρωθεί στη συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου εμπορικών συμφωνιών της με αξιόπιστους εταίρους», δήλωσε ο Bernd Lange, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης που προεδρεύει της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Για να σταθεροποιήσουμε το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση με δημοκρατικά συγκροτημένες χώρες», πρόσθεσε ο Lange. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Drumm, βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή. «Θα ενισχύσει τη θέση της ως κέντρο ελεύθερου εμπορίου σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε ύφεση;» διερωτήθηκε. «Ή θα γίνει απλώς ένα πεδίο μάχης όπου θα εκτυλίσσεται ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών;».

